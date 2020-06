Hayley Williams regresa al estudio en nuevo vídeo de “Sugar On The Rim”

Hayley Williams, estrenó el nuevo y divertido video de la letra de su canción favorita "Sugar On The Rim" de Petals for Armor, ahora disponible en su canal oficial de YouTube, donde ha superado las 20 mil reproducciones en menos de cinco horas.

"Si terminas esta canción hoy, puedes bañarte, leer un libro, salir a caminar, salir a cenar o tal vez puedas ir al estudio y ver qué están haciendo esos bozos hoy", dice Hayley Williams en el vídeo.

Hayley Williams re-interpreta las letras de "Sugar On The Rim"

El clip, que se lanzó este martes, 30 de junio, muestra a Hayley Williams trabajando en el estudio, en comparación con un día tranquilo en casa en la cama, comiendo sorbete de mango, leyendo la letra de la canción en su computadora portátil y durmiendo una siesta bajo una manta con estampado de leopardo.

Hayley Williams recuerda su debut como solista

Petals for Armor, lanzado en mayo, marcó el debut en solitario de Williams y alcanzó el puesto número 18 en la lista de álbumes Billboard 200 del 22 de mayo.

Mira el video de la letra "Sugar On The Rim" a continuación.