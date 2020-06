Hayley Kiyoko recuerda su romántica primera cita ¡CON UNA CHICA!

Hayley Kiyoko (también conocida como "Lesbian Jesus") apareció este viernes 26 de junio en una presentación de Billboard Live At-Home que recaudó dinero para The Bail Project.

Hayley Kiyoko se une a las celebraciones del Pride Month

La cantante decoró su sala de conciertos en casa con la bandera del Orgullo Gay y una luz de neón del arco iris para crear el ambiente de celebración antes de realizar su éxito "What I Need", "Runaway" y "Let It Be" con la asistencia de Kehlani. Pero no dejó que solo su música hablara por sí misma sobre por qué este mes es importante para ella y cómo el orgullo se extiende más allá de estos 30 días.

"El orgullo para mí significa supervivencia, protesta, amor propio. Es una experiencia personal para todos nosotros. Y es algo que individualmente todos trabajamos mucho para lograr", explicó Hayley Kiyoko de 29 años durante la sección de preguntas y respuestas.

"Debes poner energía y práctica en tu propio orgullo y en tu amor propio. Amo a June y me encanta que tengamos un Mes del Orgullo, pero realmente los animo a todos a practicar su orgullo a diario".

Hayley Kiyoko revela como fue su primera cita

Cuando una fan le preguntó a Hayley Kiyoko sobre su primera cita con una chica, la cantante de "Girls Like Girls" afirmó que nunca tuvo una oficialmente.

"Muchas de las chicas con las que había salido en el pasado dijeron: 'Oh, solo somos amigas' y luego terminamos ... solo saliendo", dijo sobre su proceso de citas no clásico.

"Pero fui a una cita y fui a dejarla, probablemente fue como hace cinco o seis años, y fui a dejarla y le di un abrazo. Y ella dijo: '¿No me vas a dar un beso de despedida?' Y luego me senté en el asiento del conductor y dije: "¡Oh, claro! ¡Sí, puedo hacer eso!" Y salgo del asiento del conductor, rodeé el auto y le di un beso. Fue muy vergonzoso".

Pero otras fechas realmente resonaron con Hayley Kiyoko últimamente: hoy se cumple el quinto aniversario del fallo de la Corte Suprema para el matrimonio homosexual, y el miércoles (24 de junio) se cumplió el quinto aniversario del lanzamiento de su video musical "Girls Like Girls", que desde entonces ha obtenido 124 millones de visitas en YouTube.

"Fue genial celebrarlo y celebrarlo todos los años con todos ustedes", dijo sobre su sencillo que reconoció por primera vez su sexualidad. "No tenía idea de lo que 'Girls Like Girls' haría no solo por mí misma sino por otras personas. Y estoy muy agradecida de que todos ustedes sean tan solidarios, cálidos y alentadores".

Mira la presentación completa de Hayley Kiyoko en el Billboard Live At-Home a continuación.