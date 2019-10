Hayao Miyazaki director y fundador de Studio Ghibli rechaza a Hollywood

Hayao Miyazaki es uno de los directores más reconocidos en el mundo de la animación, es reconocido como el Walt Disney japonés debido a su completa entrega de sus películas dirigidas a un público infantil el cual busca cuidar y enseñar los valores del cuidado del planeta tierra, vida animal y promover el empoderamiento de la mujer con sus protagonistas de sus obras.

Si bien hemos visto antes como clásicos animados llevan a las manos de ser convertidas en una película Live-Action o con actores reales, lo triste es que en la mayoría de las veces esto no llega a un final feliz pues al fin y al cabo resultan obras que decepcionan a los fans de las historias originales.

En este caso fue que uno de los productores del estudio Toshio Suzuki, compartió fuertes declaraciones de Hayao Miyazaki para el medio SoraNews 24 en donde de ninguna manera se encuentra interesado en llevar el género de sus películas al mundo de Hollywood, pues teme que la esencia de las mismas se vea comprometida en ser modificada y destruida.

Sin embargo en otra de sus declaraciones se hizo mención que había dado su autorización para llevar a la primera película como Studio Ghibli llamada Nausicaa of the Valley of the Wind a ser adaptada a una obra de teatro japonés tradicional por Kabuki, sólo y unicamente si se cumplia una serie de condiciones de Miyazaki.

“La primera condición es que el título, Nausicaa del Valle del Viento, no se puede cambiar. La segunda es que no hará nada para ayudar con la producción, lo que incluye no asistir a ninguna conferencia de prensa ” señaló Toshio.

Studio Ghibli es conocido internacionalmente por sus películas animadas cuales narran historias muy queridas para el público. Obras como Mi Vecino Totoro, la versión de la sirenita Ponyo, la adaptación inspirada de la novela de Diana Wynne Jones llamada El Increíble Castillo Vagabundo y la ganadora de un Oscar en 2001, El Viaje de Chihiro son solo algunas de las más queridas por los fans.

Sobre lo anterior resulta obvia la razón por la que Hollywood sienta un gran interés por llevar las obras al formato que les ha funcionado por los últimos años, para ello habrá que convencer primero a Hayao Miyazaki. ¿Piensas que está bien no tener Live-Action de sus películas? Escríbenos en los comentarios.

