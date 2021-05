¿Hay video de Belinda y Lupillo Rivera besándose?

No hay un video de Belinda y Lupillo Rivera besándose, que fue uno de los chismes más destacados durante el 2019, ya que confirmaba que la cantante y actriz de origen español tenía un romance secreto con el cantante mexicano. La famosa periodista Elisa Beristain fue quien dió la exclusiva pero afirmó que a pesar de que el momento fue público, nadie lo captó en cámara.

En una entrevista con Yordi Rosado, Elisa reveló que “el beso más largo de la historia” se lo dieron Beli y el hermano de la fallecida Jenni Rivera; además, quienes vieron aquel amoroso beso se dieron cuenta de lo enamorados que estaban los cantantes.

Rivera incluso lleva un tatuaje con el rostro de la cantante y actriz que afirma nunca se va a quitar ni lo va a cubrir/Foto: Univisión

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, Belinda y Lupillo Rivera fueron novios, pero la relación se mantuvo en completo secreto, hasta que fue el mismo “Toro del corrido” quien confirmó en febrero de 2020 que la intérprete de “Luz sin gravedad” fue la mujer que más amó.

El día que captaron a Belinda y Lupillo Rivera besándose

Ellos se conocieron al ser coaches de La Voz México en su primera temporada en TV Azteca/Foto: Quien

Elisa Beistain confirmó lo que diversos medios aseguraban, que los entonces coaches de La Voz México de TV Azteca, Belinda y Lupillo tenían un amorío en 2019. Supuestamente la cantante que en ese momento tenía 26 años (aunque dicen que en realidad tenía 29 años) se enamoró perdidamente de Lupillo de 47 años, en aquellos días.

Rivera nunca pensó que una joven tan hermosa como Beli se fijara en él, y poco a poco comenzó el romance. A pesar de que no hay una prueba de Belinda y Lupillo Rivera besándose, sí hay algunos videos donde el cantante de regional mexicano besa la mano y la frente de su ex compañera de La Voz México.

Según los fans, en esos momentos ambos parecen tener un gran cariño por el otro y una química que desbordaba. Guadalupe Rivera Saavedra, nombre real del famoso, en ese entonces acababa de terminar su proceso de divorcio de su ex esposa, Mayeli Alonso, con quien estuvo casado por más de diez años.

¿Qué pasó con Belinda y Lupillo Rivera?

No se sabe si Beli y Lupillo siguen siendo amigos después de su polémico romance secreto/Foto: Milenio

Lupillo y Beli presuntamente terminaron su fugaz romance en agosto de 2019, aunque ellos nunca hicieron oficial que eran novios, y siempre afirmaron que sólo eran amigos y compañeros de trabajo. Pero durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Rivera confesó que la guapa actriz y cantante es la mujer que más ha amado y que su historia de amor hubiera sido muy bonita.

Incluso el artista se tatuó la cara de Beli, aunque ellos dijeron en su momento que todo fue por una apuesta y no porque estuvieran enamorados. Muchos fanáticos creen que el romance llegó a su fin en el momento que se hizo público, ya que a la estrella Pop no le gusta hablar sobre su vida privada, y tal vez no quería que el mundo sepa que estaba en un romance con el hombre mayor.

Después de más de dos años del chisme de Belinda y Lupillo Rivera besándose, ahora ella ha encontrado el amor en el cantante Christian Nodal de 22 años, mientras que el “Toro del corrido” se casó con la joven empresaria Giselle Soto de 26 años.

