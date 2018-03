"Hay motivos de sobra" para la huelga feminista en España: Penélope Cruz

La actriz y ganadora de un Óscar Penélope Cruz considera que hay "motivos de sobra" para la huelga feminista convocada en España para el 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, y manifestó su esperanza en que sea el comienzo de "un cambio real".



"Hay motivos de sobra. Estoy totalmente de acuerdo y lo apoyo", señaló la actriz madrileña. "Están pasando muchas cosas a nivel global que realmente pueden significar el principio de un cambio real. Esto no puede quedarse en una anécdota que rellena páginas de periódicos durante unos meses y luego se olvida".

8 de Marzo Día Internacional de la Mujer

Cruz, en plena promoción de la película "Loving Pablo", que se estrena este viernes en España, cree que la movilización en Hollywood, tras la oleada de denuncias de acoso sexual, en torno al movimiento #Metoo (#Amítambién), debe servir de palanca para denunciar cualquier tipo de discriminación a las mujeres en otros sectores.

"Todo lo que ha salido a la luz en nuestra industria tiene que servir como foco para mujeres de otras profesiones y de otras industrias que no tienen un micrófono cerca como nosotros", opina.

"Es muy importante lo que está pasando. Creo que es más que simbólico y yo tengo la esperanza en que sea una realidad para cambiar a algo mas justo", precisó.



Javier Bardem, con quien comparte protagonismo en la película sobre el capo colombiano Pablo Escobar, también apoya la huelga. "Hay que hacerla, se va a hacer, y hay que apoyar este movimiento, porque es lógico", declaró el protagonista de "No Country for Old Men".

Javier Bardem

"La paridad salarial, la igualdad de condiciones laborales (...) Es anacrónico que estemos hablando aún de esto", subrayó. "Debería ser sabido pero parece ser que no, por lo que hay que recordar lo que sea necesario: la huelga del 8 de marzo es muy importante, hay que secundarla y apoyarla".

También Fernando León de Aranoa, director del filme sobre Escobar y autor de una filmografía en la que destaca el compromiso social y político, se declara a favor de la movilización del 8M.



"Es un colectivo con motivos para movilizarse, y lo laboral es un terreno donde ha habido y sigue habiendo muchas injusticias, por lo que apoyo totalmente la huelga", dijo el director de "Los lunes al sol".

En su opinión vivimos "un momento histórico" en el que "empezamos a ser conscientes de que las cosas han cambiado para siempre, aunque queden muchos peldaños por subir".