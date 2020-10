Hay boda! Gwen Stefani y Blake Shelton están COMPROMETIDOS

¡Las campanas de boda están en el futuro de Gwen Stefani y Blake Shelton! Cinco años después de que la pareja comenzara a salir, ¡los coaches de The Voice están oficialmente comprometidos! El martes 27 de octubre, Gwen utilizó su Instagram para compartir la emocionante noticia, la cual te presentamos en La Verdad Noticias.

Junto a una foto de su anillo, subtituló la publicación, "@blakeshelton, sí, por favor". Poco después, Blake envió un mensaje a su futura esposa en Instagram, escribiendo: "Hola @gwenstefani, gracias por salvar mi 2020 ... Y el resto de mi vida ... Te amo. Escuché un SÍ!"

El representante de Blake también lo confirmó a E! Noticias indicando que el dúo se comprometió el fin de semana del 17 de octubre en Oklahoma, aunque aún no se han hecho públicos más detalles sobre la propuesta en este momento.

La pareja que se conoció en el set de The Voice, han sido casi inseparables desde que comenzaron a salir en noviembre de 2015. Recientemente ganaron un premio CMT Music Award el 21 de octubre por su colaboración "Nobody But You".

Gwen Stefani y Blake Shelton se conocieron en The Voice y se enamoraron

Gwen Stefani y Blake Shelton se enamoraron desde que se conocieron

Y aunque ambos dmitieron que inicialmente se habían unido por el final de sus respectivos matrimonios, parece que su historia de amor tuvo un poder duradero desde el principio.

En una entrevista con Billboard, Shelton recordó enamorarse perdidamente de la cantante y cómo los dos finalmente se ayudaron mutuamente a través de su dolor de corazón. "No olvidaré ese día", compartió, "miré a Gwen, a quien realmente no conocía, y tenía enormes lágrimas en los ojos".

La estrella de 44 años continuó: "Pensé que iba a ser otra de esas conversaciones de 'las cosas van a estar bien'". En cambio, "Ella dijo: 'Estoy pasando por algo muy similar a lo que tú estás pasando. Lo entiendo. Y lo odio".

Blake fue tan lejos como para decir: "Gwen me salvó la vida. ¿Quién más en la tierra podría entender pasar por un divorcio de alto perfil con otro músico?"

Y aunque la cantante Gwen Stefani ha correspondido el amor en varias entrevistas desde que los dos se vincularon por primera vez, se apresuró a dejar de lado los rumores de que se dirigían por el pasillo pronto. Como recordarán los fanáticos, Gwen, de 51 años, dejó las cosas claras sobre las especulaciones matrimoniales en agosto después de que Dua Lipa se refiriera a Blake como el "esposo" de Gwen.

Mientras reemplazaba a Jimmy Kimmel en su programa nocturno, Dua le dijo a Gwen: "Escuché que has estado pasando la cuarentena con tu esposo Blake Shelton en el rancho de Oklahoma. ¿Quién más estaba contigo? ¿Cómo fue eso?"

Después de hacer una pausa, una sonriente Gwen respondió: "Um, bueno ... él no es mi esposo, pero sonó genial cuando lo dijiste".

Durante una entrevista anterior con The Tommy Show de 94.7 Fresh FM, la líder de No Doubt negó los informes en ese momento de que estaba lista para casarse con el cantante country.

"Vamos a tomarlo un día a la vez. Todo está loco en este momento, así que no, absolutamente no. ¿Te imaginas la cantidad de chismes y historias extrañas que inventa la gente? Para mí, me hace reír todos los días. De hecho, busco en Google mi nombre sólo para poder ver el próximo que va a suceder, porque se ha salido de control".

Gwen tiene tres hijos, Kingston Rossdale, Zuma Rossdale y Apollo Rossdale, de su matrimonio anterior con el cantante de Bush, Gavin Rossdale. Blake estuvo casado anteriormente con Miranda Lambert, sin embargo, los dos finalizaron su divorcio en el verano de 2015.