¿Hay PLEITO en 'Me Caigo de Risa'? Mariana Echeverría lo cuenta todo

La séptima temporada de ‘Me Caigo de Risa’ acaba de ser estrenada por el Canal Cinco de Televisa, y como parte de la promoción del programa, algunos integrantes del show han acudido a otras emisiones para platicar sobre loq ue se verá en los próximos episodios.

La actriz y comediante Mariana Echeverría acudió al programa ‘Miembros al aire’ como invitada especial, ahí confesó que el elenco del reality de Televisa ha tenido varios pleitos entre ellos, e incluso reveló que tuvo un problema con Ricardo Fastlicht cuando ella y los demás chicos de ‘Me Caigo de Risa’ le jugaron una broma pesada.

"Siete años de convivencia, creo que los que llevamos siete años hemos tenido encontrones muy duros. Una vez dejamos a Fastlicht -que bueno que no me está viendo y está en otra parte del mundo- o lo dejaron en una gasolinera camino de León a México a las 2 de la mañana, se quedó ahí", contó la actriz y comediante en 'Miembros al aire'.

Según el relato de Mariana Echeverría, sus compañeros pensaron que Ricardo Fastlicht ya estaba en el automóvil cuando arrancaron. Tras lo sucedido, la guapa comediante contó que intentó bromear sobre lo sucedido, pero no se esperaba provocar el enojo de su compañero.

"Se enojó y un día yo me quise burlar, le dije: 'Como cuando dejaron a Fastlicht', nada más sentí la mirada con una nariz, viéndome así y yo dije: 'Ay, no'. Me dejó de hablar dos días", señaló Mariana Echeverría.

¿Hay problemas en 'Me Caigo de Risa'?

Mariana Echeverría causa polémica al revelar que hay problemas en 'Me Caigo de Risa'.

Mariana Echeverría aseguró que los problemas entre los integrantes de ‘Me Caigo de Risa’ se dan debido a que pasan mucho tiempo juntos, por lo que ahora considera normal que entre ellos existan pequeños pleitos, pero que al final siempre recuerdan que son una gran familia.

"Luego Fiasy y yo también hemos tenido broncas muy fuertes, Fiasy y Fastlicht… Es ese tiempo que llevas trabajando y un día te despiertas de malas y a lo mejor el otro de buenas. Es normal", finalizó la comediante.

