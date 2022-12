Hasta 3 mil pesos por ver el concierto de The Weeknd en México

Fans están emocionados con la llegada del cantante canadiense a nuestro país.

Hace unas semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que The Weeknd regresaba a México tras cuatro años de ausencia para sorprender a sus fans con la presentación del After Hours Til Dawn Tour 2023, el cual sin duda será un espectáculo digno de admirar.

Tal vez no lo sepas pero el cantante canadiense visitó tierras aztecas por primera vez en 2018, año en el que ofreció dos conciertos en vivo desde el Palacio de los Deportes de la CDMX ante casi 35 mil personas. Después de ello, los fans se quedaron con las ganas de volver a disfrutar su música pero él no incluía al país en sus tours.

El cantante se presentará en el Foro Sol a finales de septiembre próximo.

Sin embargo, el intérprete de ‘Blinding Lights’ dejó a todo mundo con la boca abierta al anunciar que el After Hours Til Dawn Tour llegará a México con una presentación en el Foro Sol, misma que se llevará a cabo el 29 de septiembre del 2023 y se espera que asistan más de 65 mil personas.

Boletos accesibles para ver a The Weeknd

El boleto más caro para ver al cantante no supera los 3200 pesos mexicanos.

Aunque la venta de boletos iniciará el próximo jueves 8 de diciembre, Spotify lanzará una preventa especial para todos los que tengan a The Weeknd como el artista más escuchado dentro de la plataforma un día antes. De igual modo, Citibanamex tendrá una preventa exclusiva para sus clientes y ofrecerá modalidades de meses sin intereses para TC.

En lo que respecta a los precios de boletos, estos quedan de la siguiente manera y ya incluyen el cargo de TicketMaster:

General A $2413

General B $1333

Verde A $3133

Verde B $1933

Verde C $757

Naranja A $2533

Naranja B $973

Naranja C $613

Te puede interesar: La mejor canción de la historia es Blinding Lights de The Weeknd

¿Por qué se llama The Weekend?

Hoy en día, el cantante goza de gran popularidad a nivel mundial.

De acuerdo a información que circula en Internet, Abel Makkonen Tesfaye eligió el nombre artístico de The Weeknd para recordar el periodo que abandonó la escuela por culpa de las drogas pero le quitó una “e” para no tener problemas con la banda The Weekend.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales