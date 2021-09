Angelina Jolie se ha abierto sobre la relación profesional de su ex esposo Brad Pitt con Harvey Weinstein, incluso después de que ella dice que el productor de cine caído en desgracia supuestamente intentó acosarla.

Jolie le dijo a The Guardian que Pitt siguió trabajando con Weinstein y se convirtió en un punto doloroso en su matrimonio y el de Pitt. "Peleamos por eso. Por supuesto que dolió", dijo a la publicación. El incidente en cuestión ocurrió durante el rodaje de su película de 1998 Playing by Heart,que Weinstein produjo ejecutivamente. Jolie dijo que logró "escapar" de Weinstein supuestamente tratando de dejarla sola en una habitación.

"Si te sacas de la habitación, crees que lo intentó pero no lo hizo, ¿verdad? La verdad es que el intento y la experiencia del intento es un asalto", dijo Angelina Jolie, quien recientemente obtuvo su primera victoria en el pleito legal contra Brad Pitt.

¿Qué fue lo que dijo Jolie sobre Harvey Weinstein?

Harvey Weinstein niega las acusaciones por acoso a Angelina Jolie.

Jolie continuó: "Estaba más allá de un pase, era algo de lo que tenía que escapar. Me mantuve alejado y advertí a la gente sobre él. Recuerdo que le dije a Jonny, mi primer esposo, que era genial al respecto, que difundiera la palabra a otros chicos: no dejes que las chicas se quejen solas con él. Me pidieron que hiciera The Aviator, pero dije que no porque [Weinstein] estaba involucrado. Nunca volví a asociarme ni trabajar con él".

Bajo ese contexto, Angelina Jolie estaba herida porque Brad Pitt trabajó con Harvey Weinstein en la década de 2000, ayudando a lanzar la película "Inglorious Basterds". También señala el hecho de que Pitt le pidió a Weinstein que ayudara a hacer la película de 2012 "Killing Them Softly", que también se distribuyó a través de The Weinstein Company. Jolie no se presentó a ninguno de los eventos promocionales de la película con Pitt.

Sin embargo, según TMZ, fuentes cercanas a Pitt dicen que no se "asoció" con Weinstein para Inglorious Basterds, sino que The Weinstein Company terminó distribuyendo la película, que fue dirigida por Quentin Tarantino.

Asistente de Weinstein niega acusaciones de Angelina Jolie

La Verdad Noticias informa que, el asistente de Weinstein negó las acusaciones de Angelina Jolie, y le dijo al medio: "Está muy claro para mí que esto es para más ventas en el libro de Angie. Nunca hubo un asalto, y nunca un intento de asalto".

La declaración continúa: "Es descaradamente falso y publicidad clickbait. Eres Angelina Jolie, todos los hombres y mujeres del mundo, estoy seguro, muestran interés en ti. ¿Te está atacando el mundo entero?"

El nuevo libro al que se refiere Weinstein se titula "Know Your Rights", que Angelina Jolie escribió con la abogada infantil Geraldine Van Bueren QC y Amnistía Internacional. The Guardian lo describe como "una guía para jóvenes" y escribe que el nombre deriva de la canción de Clash, que Jolie tiene tatuada en la espalda.

