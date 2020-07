Harvey Weinstein: Juez rechaza millonario acuerdo que beneficiaba al productor/Foto: Diario AS

Un juez federal ha rechazado un acuerdo de $46.8 millones de los casos de conducta sexual inapropiada de Harvey Weinstein, diciendo que algunos de sus términos son "desagradables" y que no son adecuados para una demanda colectiva.

En una audiencia de 20 minutos el martes, el juez de distrito de los Estados Unidos, el juez Alvin Hellerstein, dijo que el acuerdo anula indebidamente los reclamos de las partes no participantes y delega sus responsabilidades como juez a un maestro especial. También objetó que Weinstein y otros directores y funcionarios de Weinstein Co. obtendrán millones en honorarios de abogados.

"La idea de que Harvey Weinstein pueda obtener un fondo de defensa por delante de las demandantes es desagradable", dijo. "La idea de que puede regular los reclamos de las personas que no están en el acuerdo, no puedo suscribirme a eso".

Hellerstein había desestimado previamente la mayoría de las reclamaciones en el caso de acción de clase, y continúa creyendo que las experiencias de los demandantes son tan diversas que el caso no debe manejarse como una acción de clase.

"No todas las mujeres fueron capturadas de la misma manera", dijo Hellerstein. “Algunos abandonaron sus cuerpos debido a halagos ... algunos por la fuerza, y algunos pudieron haberlo hecho voluntariamente. Y, sin embargo, su acuerdo crea una igualdad.” "Esta no es una acción de clase", continuó. "No daré una aprobación preliminar al acuerdo".

Douglas Wigdor y Kevin Mintzer, que representan a tres demandantes que se habían opuesto al acuerdo, dijeron que las fallas en el acuerdo estaban claras desde el principio.

"Hemos estado diciendo durante más de un año y medio que los términos y condiciones del acuerdo fueron injustos y nunca deberían imponerse a las sobrevivientes de agresión sexual", dijeron en un comunicado, junto con el abogado Bryan Arbeit.

“Nos sorprendió que el abogado de la clase y el Fiscal General de Nueva York no reconocieran este hecho, pero nos complace que el juez Hellerstein rechazó rápidamente la propuesta unilateral. En nombre de nuestros clientes, esperamos perseguir justicia contra Harvey Weinstein y sus muchos facilitadores”, declararon.

Siguen tratando de liberar a Harvey Weinstein

Docenas de abogados han estado trabajando en el acuerdo por más de 18 meses. El acuerdo habría utilizado fondos de la compañía de seguros para establecer fondos de dinero para demandantes de acciones colectivas, demandantes individuales, acreedores comerciales de Weinstein Co. y abogados defensores que trabajan para Harvey Weinstein y los otros funcionarios y directores de Weinstein Co.

La actriz Rose McGowan junto con el movimiento #MeeToo comenzaron las denuncias contra Weinstein. Después de esto más de 20 mujeres demandaron al productor por agresión, abuso y acoso sexual. Harvey ha sido condenado a 23 años de prisión pero aún no terminan los juicios/Foto: La Prensa

Los comentarios del juez golpearon los fundamentos básicos del acuerdo, y parecen dejar poco espacio para que los abogados modifiquen los términos y lo vuelvan a aprobar.

Los abogados de la quiebra de Weinstein Co. dijeron que esperaban obtener la aprobación del acuerdo y confirmar un plan de liquidación para fines de 2020.