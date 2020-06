Haruki Murakami publicará una nueva colección de relatos en julio

Haruki Murakami, un famoso escritor de literatura japonesa, anunció el viernes 5 de julio que el próximo 18 de julio de 2020 se publicará una nueva colección de relatos cortos por su autoría. Siendo su regreso tras estrenar su novela “La muerte del comendador” en el 2017.

Haruki Murakami regresa con nueva publicación

Según informó El Universal, esta antología con relatos cortos lleva por título “Ichininsho tansu” (Primera persona del singular). La publicación se llevará a cabo por la editorial Bungeishunju; quienes dieron a conocer la noticia a través de una entrevista con la prensa.

Un dato curioso, es que esta editorial ha sido el sello de Haruki Murakami por varias décadas. Actualmente, el escritor tiene 71 años de edad y la última colección de relatos que publicó fue en el 2014. Esto bajo el título de “Onna no inai otokotachi” (Hombres sin mujeres). ¿Ya conocías su trabajo?

Detalles de “Ichininsho tansu”

Bungeishunju aún no dio detalles sobre la nueva publicación de Murakami, pero durante un evento de lectura en Tokyo a finales del 2019; el escritor comentó que se encontraba trabajando en una novela corta. La cual contaría la historia de “un mono hablador que se confiesa con un oyente inesperado”.

Lo anterior, siendo una novela titulada “Shinagawazaru no kokuhaku” (La confesión del mono de Shinagawa). No hay duda que tener noticias del legendario escritor japonés, trajo mucha emoción para sus fieles lectores; recordando que Haruki Murakami es autor de Best Sellers como “Tokio Blues” de 1987.

El escritor de “Baila, baila, baila” del 2012, comentó que su nueva colección de relatos cortos “Ichininsho tansu” se publicaría en 2020. Sin tener más detalles, solo nos queda esperar otras noticias confirmadas por la editorial japonesa y que el muchas veces candidato a un Premio Nobel de Literatura decida dar un comunicado con la sinopsis oficial.

Sobre Haruki Murakami

Por otra parte, durante la pandemia de Coronavirus (COVID-19), el medio El Nacional compartió las nuevas hazañas de Haruki Murakami que ayudaron a sobrellevar la contingencia. Al parecer, este autor de novelas se convirtió en DJ radial para motivar a los habitantes de Japón.

Esto desde el 22 de mayo, por medio de un programa especial que se emite en Radio Tokio. A continuación te compartimos un mensaje que escribió Murakami en la página web oficial donde se da a conocer todo lo relacionado a su programa de radio: