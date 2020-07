¡Harto de su hijo! Alfredo Adame le quitó el apellido a Diego ¡Escándalo!

Alfredo Adame causa un gran escándalo

Durante una de las secciones del programa "Venga la Alegría", la conductora Flor Rubio presentó una entrevista que le hicieron a Alfredo Adame sobre algunas situaciones que han surgido con su hijo Diego.

El polémico actor reaccionó de una manera inesperada, y aseguró que no extraña al miembro de su familia, luego de que el joven se alejara de él tras el divorcio que surgió hace algunos años con Mary Paz Banquells.

En una de las anteriores entrevistas que ha dado Alfredo Adame, expresó en su momento que no quiere saber nada de su hijo, pues desde aquel escándalo con su ex pareja no ha tenido contacto con él.

Alfredo Adame le quita el apellido a Diego

El actor mexicano de 62 años de edad ha dado de qué hablar últimamente, pues ahora realizó unos contundentes comentarios sobre uno de sus hijos; el famoso aseguró que Diego no es digno de llevar el apellido Adame, y que ahora se llama Diego Banquells.

El actor mexicano dio contundentes declaraciones sobre el escándalo que aún continúa con su familia, luego de haber tenido un polémico divorcio hace algunos años.

El famoso expresó que no tiene relación con su hijo, incluso aseguró que no le pone sentimental y que no le hace falta ni que lo necesita, pero algo que causó un revuelo, fue cuando confesó que el joven ya no tiene el apellido Adame.

"La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre". Comentó el famoso.

Adame dio a conocer que siempre honró a sus padres, y que con su hijo Diego siempre le dio amor, cariño, respeto, apoyo, riqueza, pero él reveló que su ex pareja lo puso en su contra.

Alfredo Adame envuelto en la polémica

Recordamos que Alfredo Adame causó tremendo escándalo tras protagonizar un pleito con Laura Bozzo, el famoso expresó en el programa de televisión de la peruana que le daba asco su presencia.

Tras la entrevista que presentó "Venga la Alegría", diversos usuarios han opinado al respecto, incluso algunos han quedado sorprendidos por las declaraciones del famoso sobre su hijo.