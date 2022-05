Harry's House, el nuevo disco de Harry Styles que promete ser un éxito

La nueva producción discográfica del cantante ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Harry Styles se apoderó del Internet gracias al lanzamiento de ‘Harry's House’. La tercera producción discográfica del cantante británico llega casi tres años después de su último álbum ‘Fine Line’, con una pandemia del COVID-19 de por medio y a punto de que comience a recorrer el mundo entero con la gira ‘Love On Tour’.

Las 13 canciones del nuevo álbum ya están disponibles en todas las plataformas digitales desde las primeras horas de este viernes 20 de mayo. A tan solo una hora de su estreno, los fans quedaron fascinados con esta propuesta musical que fusiona el pop con el folk, synth-pop, indie-rock y el R&B, así como otros sonidos característicos de los 70's y 80's.

Harry's House cuenta con 13 nuevas canciones, las cuales están claramente influenciadas por ritmos característicos de la década de los 80's.

En una entrevista exclusiva con Zane Lowe para el podcast de Apple Music, el joven británico indicó que ‘Harry's House’ es su proyecto más personal de su carrera hasta el momento: “Es mi álbum favorito, lo amo tanto, también fue hecho algo más íntimo que cualquier otra cosa… Lo que más me gusta es que se siente más como yo: es todo lo que quería hacer”.

Tal y como se esperaba, el nuevo disco de Harry Styles ha causado sensación en todos sus fanáticos a nivel mundial, por lo que no sorprendería que tenga un exitoso debut en Spotify, Apple Music y otras plataformas digitales mientras que expertos en música aseguran que esta cuarta producción discográfica liderará varias listas de popularidad.

Audiciono para dar vida a Elvis Presly pero lo rechazaron

La película sobre la vida y obra de Elvis Presley llegará a los cines el próximo 14 de julio del presente año.

Previo al estreno de ‘Harry's House’, el cantante británico de 28 años de edad le reveló a Howard Stern en entrevista para el show SiriusXM que audicionó para interpretar a Elvis Presley en la cinta biográfica producida por Baz Luhrmann. Lamentablemente, su actuación no fue tan convincente como la de Austin Butler, quien se quedó con el rol estelar.

“Elvis fue probablemente la primera persona que conocí además de mi familia cuando era niño. Por esa razón, había algo increíblemente sagrado a su alrededor, así que pensé que debería tratar de obtener el papel... Siento que si un director siente que no soy la mejor persona para el papel, entonces es mejor para ellos y es mejor para”, declaró Harry Styles.

Ante dicha situación, él no se decepcionó y siguió buscando oportunidades dentro de Hollywood y ahora lo veremos interpretando a Eros en el Universo Cinematográfico de Marvel. Recordemos que su primer papel en el mundo del cine fue en Dunkerque, cinta donde dio vida a un soldado británico de nombre Alex.

¿Cuándo Harry Styles se volvio famoso?

Tras un exitoso ciclo con One Direction, el cantante británico forjó una aclamada carrera en solitario dentro de la industria musical.

La Verdad Noticias te contó con anterioridad que Harry Styles se hizo famoso a nivel mundial gracias a One Direction, el grupo que formó junto a Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson, a quienes conoció en The X Factor UK. El grupo se separó en 2015 y dos años después debutó como solista con el sencillo ‘Sign of the Times’.

