"Harry potter y el legado maldito" podría regresar al teatro en 2022

"Harry Potter y el legado maldito" espera tener una reapertura en el teatro el próximo 2022, según un informe reciente obtenido por La Verdad Noticias que te presentamos a continuación.

The New York Times tiene los detalles sobre todo el esfuerzo hecho por la producción para que la obra vuelva a funcionar. Al igual que con la mayoría de los programas de alto perfil, la pandemia de coronavirus ha provocado una pausa en las giras y las presentaciones locales en Estados Unidos.

Pero, las cosas que parecen estar mejorando, por lo que la gente tiene esperanzas sobre las perspectivas del próximo año en cuanto a shows, obras de teatro e incluso conciertos.

En Australia, el Princess Theatre ya está reabierto. Pero, en el Reino Unido, la obra de Harry Potter no podrá correr el telón hasta octubre de este año. Entonces, hay un montón de respuestas diferentes a la idea de recuperar la reproducción.

En Estados Unidos, el programa de Harry Potter ha sido un éxito rotundo. Se han comido premios y la venta de entradas está por las nubes. (Como era de esperar con esta franquicia).

"Harry Potter y el legado maldito" volvería en 2022

"Harry Potter y el legado maldito" se estrenó en julio del 2016

El comunicado de prensa de The Cursed Child decía cuando se anunció el programa: "Para marcar el hito mundial, el programa fue el escenario de la adquisición más grande de Times Square, con la galardonada actriz y fan de Harry Potter, Sarah Jessica Parker, así como fanáticos de Wizarding World".

"Los fanáticos presenciaron una asombrosa “toma de control” de casi todas las pantallas de Times Square, que reveló la campaña nunca antes vista Harry Potter y el legado maldito, en celebración de su expansión global", dice el comunicado.

Antes de que todo se detuviera por el COVID-19, el espectáculo se había presentado en Londres, Nueva York y Melbourne, Australia, San Francisco, Toronto, Ontario y Hamburgo, Alemania.

“Estamos muy orgullosos de que J.K. Rowling decidió contar su octava historia en el escenario. Así como creó una generación de lectores para toda la vida con la serie de libros de Harry Potter, "Harry Potter y el legado maldito" ahora está haciendo lo mismo con el teatro", escribieron los productores de la obra.

"Con más de la mitad de nuestro público en todo el mundo que asiste por primera vez al teatro de todas las edades”, agregaron los productores of Cursed Child, Sonia Friedman y Colin Callender, dijeron en un comunicado.

“En tres años y más de dos millones de entradas vendidas hasta ahora, es muy emocionante ver a las audiencias de todo el mundo transportarse de regreso a Hogwarts para volver a visitar a sus queridos personajes", continuaron.

"No hay nada como la experiencia de estar en un teatro con una comunidad de otros, ver y experimentar en tiempo real como la magia se desarrolla en vivo ante tus ojos. The Boy Who Lived, vive y la historia continúa en el escenario en todo el mundo".

¿Irías a ver la obra de "Harry Potter y el legado maldito" el año que viene?

