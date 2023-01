Harry hace fuerte revelación en libro biográfico

Príncipe Harry | Hace fuertes confesiones en su libro

El duque de Sussex hizo una tremenda afirmación en su libro "Spare" al decir que no veía a los hombres que mató como personas, sino como piezas de ajedrez; confesión que lo pone en peligro.

Según los informes, el príncipe Harry reveló que mató a 25 combatientes talibanes durante su segundo periodo de servicio en Afganistán. El duque de Sussex, conocido como Capitán Gales en el ejército, escribió que no pensaba en los asesinados "como personas", sino como "piezas de ajedrez" que había sacado del tablero.

Harry escribió que "no es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüence". Esta es la primera vez que el duque de Sussex, de 38 años, habla sobre la cantidad de combatientes talibanes que mató personalmente durante su estadía en Afganistán, donde estuvo tanto en 2007-8 como en 2012.

El príncipe fue enviado por primera vez a la provincia de Helmand como controlador aéreo avanzado en 2007, pero su primer periodo de servicio se vio interrumpido después de que las organizaciones de noticias extranjeras violaran un silencio de noticias que se había acordado.

Después de aprender a pilotar helicópteros Apache, Harry fue enviado a Camp Bastion en el sur de Afganistán en 2012; permaneció durante 20 semanas. En su gira de 2012, el duque ayudó a brindar apoyo en helicóptero a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad y las fuerzas afganas que operan en toda la provincia de Helmand.

Con base en Camp Bastion, el 662 Squadron Army Air Corps, al que pertenecía, realizó más de cien misiones deliberadas durante dos mil 500 horas de vuelo, brindando vigilancia, disuasión y, cuando se requería, capacidades de ataque cuerpo a cuerpo, así como tareas de escolta para otras aeronaves.

El Capitán Gales se clasificó como artillero copiloto en febrero de 2012. Fue destinado al tercer Regimiento del Cuerpo Aéreo del Ejército, parte de la 16ª Brigada de Asalto Aéreo, para obtener más experiencia de vuelo y operar el Apache en una serie de ejercicios antes de desplegarse en Afganistán en septiembre de 2012.

Se entrenó para volar en el asiento delantero como comandante de la misión o de la aeronave, pero la mayor parte del tiempo operaba las miras, los sensores y los sistemas de armas del Apache.

La revelación podría aumentar los temores por su seguridad personal, ya que el príncipe Harry es considerado durante mucho tiempo como un objetivo terrorista debido a su estatus real y sus vínculos militares.

Desprotegido por la realeza británica

Esta "peligrosa" revelación llega en medio de una batalla legal en curso con el Ministerio del Interior para no brindar protección policial completa a Harry y su familia cuando visitan el Reino Unido. El abogado del duque dijo que su cliente "no se siente seguro" cuando está en Gran Bretaña.

Harry perdió su seguridad financiada por los contribuyentes cuando él y su esposa, Meghan renunciaron a sus deberes reales. Anteriormente ha sido considerado como un objetivo para los terroristas debido a sus dos despliegues en Afganistán, además de ser miembro de la familia real.