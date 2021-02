Harry Styles y Olivia Wilde cada vez vuelven más seria su relación

En el primer mes del 2021 los fans quedaron en shock después de que se filtraran fotos muy románticas del cantante y actor Harry Styles y la actriz y directora Olivia Wilde. Aunque muchos seguidores del ex One Direction se negaban a aceptar que el británico de 27 años tuviera una relación amorosa con la estadounidense de 36 años.

Sin embargo, con el pasar de los días, el público confirmó que efectivamente Harry y Olivia habían iniciado un romance. Y ahora, se han vuelto casi inseparables, o por lo menos eso es lo que ha informado una fuente a la revista People.

Olivia y Harry fueron captados muy románticos en Enero. Desde ese momento los artistas se han vuelto inseparables/Foto: La República

Recordemos que Wilde está dirigiendo la nueva cinta “Don’t Worry Darling” y su novio Styles es uno de los protagonistas. Por lo tanto, han tenido la oportunidad de pasar más tiempo juntos, lo que les ha ayudado para volver aún más seria su relación.

“Olivia y Harry continúan filmando en Los Ángeles. La filmación ha sido complicada debido a COVID-19. Han cerrado el set varias veces para realizar pruebas y descansos. Sin embargo, es increíble trabajar con Olivia”, dijo la fuente.

“Se mantiene tranquila y muy concentrada a pesar de todos los descansos”, reveló la persona. Además también añadió que Olivia “siente muy feliz con Harry” y que “pasan todo el tiempo juntos”.

Harry y Olivia han aprovechado su tiempo en el set. La famosa pareja pasan sus ratos libres juntos/Foto: HawtCelebs

Olivia Wilde y Harry Styles ya no ocultan su amor

Aunque al principio quería mantener discreto su romance, después de que se publicaran las fotos de ellos tomados de la mano y muy cariñosos en la boda del agente de Harry Styles, ahora los famosos ya no temen demostrar su amor.

No obstante, no se sabe si Olivia Wilde ya ha creado un encuentro entre su nuevo novio y sus dos hijos que tuvo con su ex prometido, el actor Jason Sudeikis, de quien se separó apenas en noviembre del año pasado.

