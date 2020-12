Harry Styles y Louis Tomlinson posiblemente tuvieron un ROMANCE/Foto: The Mirror

La ex estilista del cantante británico rompió la confidencialidad de uno de los ex integrantes de la banda One Direction, Harry Styles, tras revelar que el artista tuvo una relación con Louis Tomlinson.

Según lo revelado por la estilista de la icónica figura de la popular boy band británica, el cantante Harry Styles si mantuvo un romance con Louis tomlinson, lo que confirmaría los rumores que en algún momento obsesionaron al intérprete de “Adore You”.

Sin embargo, la ex diseñadora de imagen del cantante tiene su propia versión la cual señaló difiere de los detalles que se han contado sobre el tema.

Lou teasdale, fue en un momento la estilista de la banda pop más famosa y exitosa de los últimos años, permaneció con ellos durante mucho tiempo, para así conocer más a las estrellas que formaban este popular grupo.

Harry y Louis siempre levantaron las sospechas de romance, sin embargo, ninguno ha hablado abiertamente sobre su posible ex relación/Foto: Chisme Today

Durante su permanencia en One Direction, Harry Styles pudo compartir el escenario con grandes figuras y colegas en el campo, incluidos Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne e incluso el propio Louis Tomlinson.

Tomlinson, de 28 años, y el cantante de “Watermelon Sugar” llevaban mucho tiempo en una relación, según algunos rumores, que ahora sería apoyada por esta persona.

Los fans de One Direction desde hace años sospechaban que algo ocurría entre Styles y Tomlinson. Por lo que los comentarios de la ex estilista del grupo posiblemente no les sorprenden a los directioners/Foto: CCN

Louis Tomlinson y Harry Styles fueron muy reservados con su amorío

Louis William Tomlinson, o Louis Troy Austin como su nombre real indica es originario de Doncaster, Reino Unido el 24 de diciembre de 1991, es un cantante y compositor británico. Comenzó su carrera como miembro de la banda de chicos One Direction, a la que fue incluido después de una audición para The X Factor.

El cantante de 28 años estuvo casado con Eleanor Calder de 2011 a 2015 y en 2017 retomaron su relación, además es padre de un hijo llamado Freddie Reign Tomlinson en 2016, fruto de un fugaz romance con Brianna Jungwirth.

Por su parte, Luo Teasdale también compartió otros detalles sobre la relación entre los dos de los cuales revela que siempre fue muy reservado, al parecer, ambos tuvieron mucho cuidado de que el personal de trabajo no se enterara y ambos mantuvieron el anonimato de su relación en todo momento, como señala.

También dejó en claro que su relación nunca fue un obstáculo entre su "amistad" y sus intereses económicos con otros miembros de la banda.

Aunque el romance de Tomlinson con una chica era conocido y Harry estuvo vinculado a varias figuras de la industria como Taylor Swift y Kendall Jenner, los directores siempre vieron algo especial entre estos dos artistas.

Al parecer, los fans no se equivocarían, según lo que ahora ha salido de la propia Luo Teasdale, muchos de los seguidores de la banda insistían en que había “fuego” entre ellos, es decir, mucha química.

Después de su separación que finalmente llegó en 2016, cada uno de los miembros continuó su carrera en solitario, Zayn Malik fue el primero en separarse del grupo formado por Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Liam Payne.

El anuncio de los miembros dejó a innumerables legiones de fanáticos en estado de shock luego de que la "banda de chicos" tomaría una pausa para continuar juntos. En el caso de Louis Tomlinson, también se lanzó como solista luego de pertenecer al fenómeno pop, sin embargo, su carrera en solitario ha sido más reservada.

Por el contrario, como te hemos contado en La Verdad Noticias, Harry Styles se ha convertido en uno de los solistas masculinos más exitosos y aclamados del público en general.

Su segundo álbum de estudio, “Fine Line”, logró posicionarse como uno de los más populares, lo que lo llevó a sumar más de 5 millones de copias vendidas en todo el mundo, y además es una de las siguientes figuras nominadas al Grammy 2021 en tres categorías. ¿Crees que Harry Styles yb Louis Tomlinson hacían una bonita pareja?

