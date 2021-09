Harry Styles y Jon Bon Jovi honrados en los premios Ivor Novello 2021

Harry Styles , Jon Bon Jovi y Celeste estuvieron entre los ganadores de los Premios Ivor Novello 2021, con sede en el Reino Unido, que se llevaron a cabo el martes (21 de septiembre) en Grosvenor House en Londres.

"Los premios Ivor Novello tienen un lugar especial en la comunidad musical, ya que los compositores y compositores los juzgan y los otorgan a sus pares", dijo la Academia Ivor en un comunicado.

Los premios, presentados en asociación con Apple Music, cumplen 66 años, y Harry Styles, quien recientemente homenajeó a la comunidad LGBTQ+ y a su cantante favorito, fue galardonado.

Los premios de Harry Styles y Bon Jovi

"Adore You" de Styles, de su segundo álbum en solitario, Fine Line, fue nombrada PRS por la música más interpretada de 2020. La canción, escrita por Styles, Amy Allen, Tyler Johnson y Kid Harpoon, le valió al equipo su primer premio Ivor.

Jon Bon Jovi y su antiguo guitarrista Richie Sambora recibieron el premio internacional especial con Apple Music. El premio reconoce la carrera de cuatro décadas del dúo que dio lugar a un repertorio de clásicos, que incluyen "Livin 'on a Prayer" y "You Give Love a Bad Name".

La cantante y compositora Celeste y Jamie Hartman se llevaron el premio al compositor del año por escribir la balada producida por Finneas "I Can See the Change".

El mejor álbum fue para el álbum homónimo de Liane La Havas, que fue coescrito con Matthew Hales. La Havas fue nominada por primera vez a un Ivor en 2013 por su debut Is Your Love Big Enough?.

Los ganadores del premio

Conoce a los ganadores

De los 26 cantantes y compositores que fueron homenajeados en la ceremonia, el 70% fueron ganadores por primera vez.

Aquí está la lista completa de ganadores:

Mejor álbum: Lianne La Havas , Lianne La Havas; escrito por Matthew Hales y Lianne La Havas

Mejor canción contemporánea : "Children of the Internet", Future Utopia feat. Dave y Es Devlin; escrito por Dave y Fraser T Smith

Mejor banda sonora original : Calm with Horses , compuesta por Blanck Mass

Mejor banda sonora original de videojuego : "Ori and the Will of the Wisps", compuesta por Gareth Coker

Mejor canción musical y líricamente: "God's Own Children", Obongjayar; escrito por Barney Lister y Obongjayar

Mejor banda sonora de televisión: Devs ; compuesta por Geoff Barrow, Ben Salisbury, The Insects

Colección de canciones destacada: Roland Orzabal y Curt Smith

PRS para el trabajo musical más interpretado: "Adore You", Harry Styles; escrito por Amy Allen, Tyler Johnson, Kid Harpoon y Harry Styles

Premio estrella en ascenso con Apple Music: Willow Kayne

Compositor del año: Celeste y Jamie Hartman

Premio internacional especial con Apple Music: Jon Bon Jovi y Richie Sambora

El premio de música clásica Ivors: Mark-Anthony Turnage

Premio a la inspiración Ivors: Alison Goldfrapp y Will Gregory

