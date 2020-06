Harry Styles y Daisy Lowe podrían estar tratando de retomar su romance/Foto: Publinews y Pop Sugar UK

Harry Styles está tratando de reavivar su romance pasado con la modelo Daisy Lowe, siete años después de que renunciaron a su relación. El cantante de Watermelon Sugar de 26 años y la ex estrella de Strictly Come Dancing de 31 años, Daisy, tuvieron un breve romance en 2013.

Según los informes, Harry se ha estado deslizando hacia los DM de Daisy en un esfuerzo por entablar una conversación y, supuestamente, para ver si todavía hay un parpadeo de la llama anterior.

Sin embargo, aunque Harry ha estado soltero desde que se separó de la modelo francesa Camille Rowe hace dos años, Daisy recientemente se embarcó en un romance con el productor musical Christian Langdon.

Una fuente de la industria de la música le dijo a The Sun el domingo que Harry ha llevado una antorcha para Daisy desde que se separaron, y señala que son parte del mismo conjunto de amistad.

Mientras que se dice que la estrella de One Direction está enamorado de la belleza de cabello oscuro, que es hija del cantante de Bush Gavin Rossdale y de la diseñadora de moda Pearl Lowe.

La fuente afirmó: "No solo él piensa que ella es realmente genial, con su fondo de rock and roll, sino que también le gusta y ama su estilo".

"Se deslizó un poco en sus DM y es sincero sobre apreciar sus fotos sexy de Instagram". Sin embargo, la fuente sugiere que Daisy ha tenido que dejar que la estrella “se bajara de la tabla” suavemente.

¿Daisy rechazó a Harry Styles?

La fuente afirmó: "Lamentablemente, ella es cinco años mayor que él y aunque él puede más que manejarse con mujeres mayores, siempre lo ha visto más como un hermano pequeño que como un amante".

Harry y Daisy estuvieron saliendo durante un corto tiempo, sin embargo muy pocas veces se mostraron públicamente como pareja; pero el ex One Direction suele tener amoríos con chicas mucho más grandes que él como Taylor Swift y Caroline Flack/Foto: Youtube

Styles ha sido vinculado a una serie de mujeres de alto perfil desde que encontró fama a los 16 años en The X Factor hace 10 años.

Cuenta una lista de ex novias y conquistas entre las que se encuentran Taylor Swift de 30 años, y la estrella de Keeping Up With The Kardashians, Kendall Jenner, de 24, entre varias otras.