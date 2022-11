Harry Styles visita panadería en la Colonia Roma

El famoso cantante, conocido como Harry Styles, es considerado como uno de los artistas favoritos de todos los tiempos, pues es bien sabido que tras su salida de la agrupación conocida como “One Direction”, ha logrado forjar una carrera bastante sólida como solista.

Y es que también es catalogado como uno de los mejores intérpretes, pues no es un secreto que su música ha rebasado fronteras, por lo cual sus canciones siempre son coreadas por la gran cantidad de fanáticos que acuden a todos y cada uno de sus conciertos.

Por tal motivo, en La Verdad Noticias te traemos información completamente nueva sobre el cantante Harry Styles con la que estamos seguros, quedarás impactado, ya que al aparecer fue visto en las calles de la Colonia Roma, en la Ciudad de México, visitando una famosa panadería.

¿Harry Styles visitó una panadería de la Ciudad de México?

Harry Styles visita panadería de la Colonia Roma

El artista británico se encuentra en suelo Mexicano, para llevar a cabo su presentación en el Foro Sol, pero antes de ello no dejó pasar la oportunidad de recorrer algunas de las calles de la Ciudad de México, por lo que fue captado mientras se encontraba de visita en una famosa panadería ubicada en la Colonia Roma.

Cabe mencionar, que algunos de sus fans se han acercado para pedirle autógrafos y fotografías, por lo que han comenzado a circular imágenes en las que se le puede ver al cantante convivir con su público chilango.

Incluso, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha compartido una fotografía, misma que te presentamos a continuación.

¿Cuáles son las canciones de Harry Styles?

El cantante Harry Styles

Hablar del cantante Harry Styles no remonta a grandes éxitos como “Watermelon Sugar”, “Night Changes”, “Late Night Talking”, “They Don´t Know About Us” y “As It Was”, por mencionar algunas.

En este sentido, es importante señalar, que la noche de este jueves 24 de noviembre se espera que muchos mexicanos se den cita para cantar a todo pulmón, todas las canciones que te mencionamos anteriormente, ya que muchos se encuentran emocionados al verlo pasear por grandes lugares como Chapultepec.

