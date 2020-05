Harry Styles trató de ENAMORAR a Sia, quien es 19 años mayor que él/Foto: Tribuna de los Cabos y El País

Muchos dicen que para el amor no hay edades, y tal parece que el cantante británico Harry Styles tiene muy clara esa frase, ya que sus conquistas románticas han sido de diversas edades, pero especialmente con mujeres mayores que él. Incluso en algún momento, el ex One Direction trató de enamorar a la intérprete Sia, quien le lleva 19 años más al cantante.

Harry siempre ha sido muy abierto en cuanto a su sexualidad y su manera de vivir sus romances. Algunas de sus relaciones han sido con guapas famosas como Taylor Swift, Kendall Jenner, Caroline Flack, Emma Ostilly, entre muchas otras. Una de las características de las parejas del cantante es que la mayoría siempre son un poco más grandes de edad que él.

Harry no sólo ha conquistado a las fans, sino a diversas celebridades/Foto: Glamour

La cantante australiana Sia ha revelado a la revista “Entrevista”, que el ex One Direction trató de enamorarla hace varios años cuando estaban en una fiesta. De hecho, la intérprete de “Chandelier” expresó que si llegó a coquetear con él, pero no ocurrió nada. En aquel entonces según Sia, Styles tenía aproximadamente 21 años. OMG!

¿Sia fue flechada por Harry Styles?

Actualmente Sia tiene 44 años, pero asegura que en aquel momento sí llegó a sentir cierta atracción por el joven británico. Ya que según la cantante, Harry sabe cómo conquistar a una chica, es muy amable, atento y seguro de sí mismo. Además, sabe cuáles son las palabras adecuadas que hace que una mujer se sonroje.

Sin embargo, la también compositora reveló que el intérprete de “Adore you” utiliza esa técnica de “conquista” con diversas chicas. Al parecer Styles de 26 años realmente es todo un rompecorazones y por eso ha tenido tantos romances durante todos estos años.

Sia declaró en su entrevista que nunca llegó a ocurrir nada entre ambos, y que hasta ahora son amigos. No obstante, la cantante de “Cheap Thrills”, expresó que uno de sus amigos famosos con quien sí le gustaría tener algo es con el DJ Diplo.