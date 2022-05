¿Harry Styles tiene una canción vinculada a Taylor Swift? Esto dijo el cantante

Los cantantes tienen una canción con el mismo nombre/Foto: El Informador

Harry Styles estrenó durante el pasado 20 de mayo su tercer álbum de estudio “Harry’s House”; como parte de la promoción del nuevo disco, el cantante británico acudió a una entrevista en The Howard Stern Show, donde abordó los rumores de que una de sus nuevas canciones estaba vinculada a su ex novia, Taylor Swift.

Y es que en redes sociales muchos fans notaron que ambos artistas tenían una canción llamada “Daylight”. Este tema musical forma parte del disco “Lover” de Swift que estrenó en 2019. Y el mismo título está presente en el tracklist del más reciente disco de Styles. Pero en realidad, no hay ninguna conexión entre dichas melodías.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Harry Styles y Taylor Swift mantuvieron un breve noviazgo entre 2012 y 2013. Sin embargo, las cosas no resultaron bien entre ellos, ya que el británico terminó con la estadounidense, por lo que ella le escribió varias canciones en su disco “1989” de 2014.

Harry Styles aclara la polémica de su canción “Daylight”

El presentador Howard Stern mencionó la teoría de los fanáticos en línea de que “Daylight” podría vincularse de alguna manera con la canción del mismo nombre de Taylor, pero Harry bromeó con esto al decir: “Aquí vamos”.

Cuando el presentador le preguntó si la canción era realmente sobre Swift, Harry descartó inmediatamente la idea: “Estás leyendo demasiado”, respondió. “Sabes que me encantaría decirte que estás en lo cierto, pero no puedo. No, lo siento”.

Howard comentó, “Me pregunto quién era esta mujer”, a lo que Harry respondió sabiamente, “Siempre nos preguntaremos”. Cabe destacar que tras varios años separados, Taylor Swfit y Harry Styles se reencontraron en marzo 2021, durante la entrega de los Premios Grammy. Ambos platicaron y rieron durante el evento, así que es posible que no haya ningún tipo de rencor.

¿Qué canciones de Taylor Swift son para Harry Styles?

Taylor le dedicó varias canciones a su ex novio/Foto: E! Online

Las canciones que Swift compuso con dedicatoria al ex One Direction cuando terminaron su romance fueron: "Out of the Woods" y "Style", aunque algunos fans creen que las canciones “This Love” y “Clean” de "1989" también son para Harry Styles, al igual que el tema “I Knew You Were Trouble”, que forma parte del álbum “Red”.

