Harry Styles se viste de BAILARINA ¿salió del clóset?

El famoso cantante Harry Styles se ha convertido en un icono de la música actual, pues tras la separación del grupo juvenil ‘One direction’ cada artista tomó caminos separados, siendo Harry Styles uno de los que mejor se desenvolvió como solista.

Hace unos meses el talentoso cantante visitó la ciudad de Cancún, donde aprovechó para filmar un misterioso proyecto, que luego se reveló como parte de su último video musical titulado ‘Lights up’.

Ahora vuelve a estar en boca de todos después de la publicación de dos increíbles fotos suyas, donde demostró su versatilidad para los vestuarios, pues posó como toda una diva en un escandaloso atuendo.

De cantante a bailarina

Hace apenas unas horas el mismo Harry Styles fue quien publicó unas fotos a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se le puede ver posando utilizando un atrevido uniforme de bailarina de ballet.

En solo cuestión de minutos las fotografías se viralizaron en redes sociales, pues nuevamente corrió el rumor sobre la orientación sexual del cantante, pues en más de una ocasión se ha dicho que podría ser gay.

¿Se revelará pronto?

Aparentemente el vestuario fue parte de su promoción para su aparición el el famoso talk show ‘Saturday Night Live’ pero las teorías sobre su intención de ‘salir del clóset’ mediante esta táctica son cada vez más fuertes.

Por el momento no se sabe a ciencia cierta si Harry Styles es gay, pues aunque no es la primera vez que se le relaciona con el tema por el hecho de no haber presentado a ninguna mujer como su pareja y sus vestimentas.

Aunque estos son solo rumores, pues tal es el caso del actor Ezra Miller, quien se identifica como un hombre ‘Andrógino’ y disfruta vestirse de mujer en ocasiones, este podría ser el caso del famoso Harry Styles.

