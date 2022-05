Harry Styles se sincera sobre las escenas de desnudos en su primera película.

Harry Styles acaba de lanzar su tercer álbum de estudio, "Harry's House", pero es su actuación de lo que todos hablarán este otoño. El cantante tiene dos películas programadas para estrenarse, "Don't Worry Darling" de su novia Olivia Wilde y "My Policeman" de Michael Grandage.

Tiene escenas de sexo en ambas películas, pero es solo en "My Policeman" donde el actor lo descubre todo para las escenas de desnudos. Styles protagoniza la película como un hombre gay en la década de 1950 cuyo matrimonio con su esposa se ve complicado por su amor por el curador de un museo.

“Se siente vulnerable. Nunca antes había besado a nadie frente a la cámara y sentí como regalar una parte de mí de alguna manera”, dijo el cantante Harry Styles en “The Howard Stern Show”, sobre la realización de su primera escena de desnudo.

Harry Styles negoció su desnudo en la película

“No estaba desnudo en 'Don't Worry Darling'. Estaba desnudo en 'My Policeman'. No hay pluma en el corte final. Hay un bum bum… No creo que el "peen" tuviera la intención de estar involucrado”. Styles luego reveló que fue "negociado previamente" que su pene "seguiría siendo mío" en la película y no se vería en la película.

“Creo que lo más importante en esas cosas es la confianza”, agregó Styles sobre filmar escenas de sexo. “Creo que si hablas al respecto correctamente con todos los involucrados [eso ayuda].

Si recuerdas que lo más importante en el plató son los dos seres humanos haciéndolo. Si en algún momento alguno de ustedes se siente incómodo, creo que tener una conversación como, 'No importa si están obteniendo cosas geniales, si no te sientes bien, me lo dices y paramos'", dijo el actor de la película Don't Worry Darling.

"Actuar rquiere mucha confianza", dice Harry Styles

“A veces, actuar es un poco incómodo”, agregó el talentoso Harry Styles. “Creo que hay que confiar mucho. Requiere mucha confianza si quieres darlo todo. Creo que poder confiar en tu director es un regalo. Eso fue muy útil. Realmente significó una especie de experiencia realmente agradable trabajar en esa película”.

“My Policeman” cuenta con el respaldo de Amazon Studios, pero la película aún no tiene una fecha de estreno en cines y/o streaming. Es probable que el drama debute en un festival de cine de otoño, al igual que "Don't Worry Darling".

