Harry Styles se presume como un calamar barbudo en nuevo video musical

El nuevo video del cantante ha causado furor en redes sociales.

Todo mundo esta hablando de Harry Styles gracias al lanzamiento del video musical de ‘Music For a Sushi Restaurant’ en YouTube. Sin embargo, el detalle que ha llamado la atención es que el ex integrante de One Direction se ha presentado ante el público como un personaje mitad hombre barbudo y mitad calamar.

Dirigido por el cineasta Aube Perrie, el video musical cuenta en 3 minutos y 28 segundos la historia del restaurante de sushi Gill's Lounge, cuyos trabajadores encuentran a la orilla del mar a una criatura bizarra. Acto seguido proceden a llevarlo para cocinarlo y ofrecerlo en el menú a los comensales.

Aunque en un principio está aterrado, el intérprete de ‘At Is Was’ logra ganarse el cariño de los trabajadores, quienes confían en su talento y lo convierten en la estrella del lugar. De esta manera, él salva su vida mientras entretiene a la clientela con su voz y una orquesta liderada por camarones humanoides.

El video musical ha sido un rotundo éxito en YouTube, pues a tan solo un día de su estreno ha superado las 7.4 millones de reproducciones y ya cuenta con más de 563 mil likes. Por otro lado, los fans no dejan de hablar de las escenas, las cuales hacen un pequeño guiño a La Sirenita y La Forma del Agua.

'Harry's House', lo nuevo de Harry Styles

El nuevo disco del cantante incluye los éxitos 'At Is Was', 'Late Night Talking' y Music For a Sushi Restaurant'.

Cabe destacar que ‘Music For a Sushi Restaurant’ forma parte de ‘Harry's House’, nombre que recibe el tercer álbum de estudio de Harry Styles, el cual se estrenó el pasado 20 de mayo en todas las plataformas digitales bajo el sello de las disqueras Columbia Records y Erskine Records.

Dicho proyecto cuenta con 13 canciones, las cuales están fuertemente influenciados por el pop funk, el pop rock, el synth pop y el R&B. ‘Harrys House’ es considerado el álbum más introspectivo y elogiado en la carrera del cantante británico, además de ser uno de los más exitosos y que logró romper varios récords en su primera semana de estreno.

Te puede interesar: El nuevo disco de Harry Styles promete ser un éxito

¿Cuándo Harry Styles se volvio famoso?

Con tan solo cinco años de carrera, el cantante británico ha logrado destacar en la industria musical gracias a su talento.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Harry Styles se hizo famoso gracias a One Direction, grupo del que también formaron parte Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson. Inicia una carrera como solista en 2017 y hoy en día es considerado uno de los máximos exponentes de la música pop.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales