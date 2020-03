Harry Styles rompe el silencio y revela a quien le dedicó la canción de Adore You

Harry Styles, famoso cantante británico que cobró popularidad tras ser integrante de la banda One Direction, ha causado revuelo en las redes sociales luego de que rompiera el silencio y por primera vez confesará sobre la persona a la que le había dedicado Adore You, canción incluida en su segundo álbum de estudio.

No se puede negar que Harry Styles ha logrado convertirse en el integrante de One Direction que más éxito ha tenido desde el anuncio de la separación de la banda, ya que actualmente se encuentra protagonizado una exitosa gira de conciertos por varias partes del mundo.

El cantante británico ha logrado posicionar “Fine Line”, como se titula su segunda producción discográfica, en los primeros lugares de las listas de popularidad más importantes de la industria musical y “Adore You” ha sido una de las canciones que más han destacado de dicho álbum.

La razón por la cual “Adore You” de Harry Styles ha tenido un éxito impresionante en las listas de popularidad es porque la letra esta llena de romanticismo, por lo que muchos fans aseguran que el cantante se inspiró en alguna mujer para poder crear esta canción.

Pero ha sido el mismo Harry Styles quien se ha encargado de desmentir este rumor y durante su último concierto declaró que esta canción estaba dedicada a un pez que tuvo como mascota y que asegura que paso los momentos más divertidos de su infancia.

“La siguiente canción se llama Adore You, fue escrita para un pez que tuve y que me encantaba pero ya no lo tengo conmigo”, mencionó Harry Styles en su concierto.