Harry Styles rompe el silencio tras supuesto escupitajo a Chris Pine

El cantante habla de la polémica con Chris Pine

En los últimos días se ha hecho viral un video en redes sociales en el que supuestamente Harry Styles se acerca a Chris Pine y antes de sentarse junto a él le echa un escupitajo, quedando todo grabado por las cámaras del festival de cine de Venecia 2022.

Dicho momento fue muy comentado en redes sociales y se Tacho de engreído al cantante ex integrante de One Direction, quién no habría dado declaración alguna sobre el hecho hasta este momento.

El supuesto escupitajo Styles a Chris Pine se apoderó de las tendencias globales y eclipsó el pésimo recibimiento que la película Don't Worry, Darling tuvo a nivel internacional y las fuertes críticas que ha recibido su elenco por la actitud con la directora Olivia Wilde.

El cantante habla de la polémica con Chris Pine

Luego de haber estallado el video viral donde supuestamente le hace un escupitajo a su compañero de elenco Chris Pine, el cantante e intérprete de "Watermelon Sugar" habla sobre lo sucedido tras una visita a Nueva York:

"Es increíble estar de vuelta en Nueva York. Fui rápidamente a Venecia para escupirle a Chris Pine", dijo en tono de broma.

Sobre el asunto también se pronunció el representante artístico de Chris Pine, quien calificó la historia como "absurda" y que los medios han intentado vender a nivel internacional.

"Es una invención completa y el resultado de una extraña ilusión que claramente es engañosa y permite que se difundan especulaciones tontas", comentó el representante del actor. "No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier intento de pensar lo contrario es una manera descarada de crear un drama que simplemente no existe", añadió.

Te puede interesar: La película de Harry Styles fracasa; tuvo una puntuación pésima

¿Qué edad tiene Harry Styles?

¿Qué edad tiene Harry Styles?

Nacido el 01 de febrero de 1994 en Reino Unido, Harry Edward Styles es un cantante, compositor y actor británico qué en la actualidad tiene 28 años de edad y ha marcado todo un referente en la industria del entretenimiento.

Luego de convertirse en integrante de la extinta agrupación One Direction, su lanzamiento como solista lo posicionó como uno de los artistas juveniles más exitosos de la presente década y ahora tras su incursión al mundo cinematográfico ha logrado marcar una pauta en su joven carrera.

En la actualidad Harry Styles promociona la película Don't Worry, Darling que mucho ha dado de qué hablar en el mundo del espectáculo por sus polémicas, sobre todo por la pésima relación en el equipo actoral de trabajo con la directora Olivia Wilde.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!