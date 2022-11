Harry Styles rinde homenaje a Olivia Newton-John

El cantante británico siempre nos sorprende con sus diferentes vestuarios, esta vez no fue la excepción, pues para Halloween, el ex integrante de “One Direction” se disfrazó de “Danny Zuko”, el personaje que John Travolta encarnó en “Vaselina”.

El disfraz consistía de una camisa negra, una chamarra de cuero, unos jeans negros, un cinturón color plata y, para la ocasión, el interprete se tiñó el pelo de negro. Además, en la chamarra que llevaba se podía leer la leyenda “Harryween”.

Harry Styles como "Danny Zuko"

Siguiendo con la temática de “Vaselina”, la cuenta oficial de TikTok de Olivia Newton-John publicó un video donde Harry Styles interpreta emotivamente la icónica canción “Hopelessly Devoted To You”.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, ya que muchos fanáticos tanto de Harry Styles, como de “Vaselina”, quedaron impactados por la forma en que el protagonista de “Don't Worry, Darling” cantó la famosa canción de Olivia Newton-John.

¿Quién es Harry Styles?

Harry Styles

Styles es un cantante y actor británico, fue integrante de la boyband “One Direction”, sin embargo dejó la banda para empezar su carrera de solista. Actualmente, sus canciones más conocidas son “Sign Of The Times” y “Watermelon Sugar”. Algunos lo consideran el nuevo rey del pop.

En la actualidad, Harry Styles estuvo en medio de una polémica por la película “Don't Worry, Darling”, pues se especuló que, además de mantener una relación con la directora del filme, Oliva Wilde, también tenía un romance con Florence Pugh.

¿Qué le pasó a Olivia Newton-John?

Olivia Newton-John

En La Verdad Noticias, te contamos que la actriz murió de cáncer de mama, enfermedad con la que tuvo que luchar desde 1992. Pero, antes de su fallecimiento, Newton-John dejó una infinidad de canciones que podemos disfrutar, las más conocidas son: “You’re The One That I Love”, “Physical”, “Xanadu” y “Summer Nights”. Era una actriz muy querida en el mundo del espectáculo, por eso muchos famosos lamentaron su fallecimiento.

