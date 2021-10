Harry Styles realizará su primer concierto en el UBS Arena de Nueva York

Harry Styles está comenzando algo grande al final de sus fechas de Love on Tour. La cantante de "Watermelon Sugar" abrirá el nuevo UBS Arena en Belmont Park, NY el 28 de noviembre.

La gira de Styles actualmente se abre paso por Nueva York con dos paradas en el Madison Square Garden para su evento especial "Harryween" con el cantante de country Orville Peck.

La gira continuará hasta noviembre con paradas en Wisconsin, Washington, Oregon y siete paradas en California.

Para su fecha final recientemente anunciada, Harry Styles, quien cuenta con 40 millones se seguidores en Instagram, marcará el primer concierto en el estadio de última generación, multipropósito y de $ 1.1 mil millones, que tiene como objetivo albergar más de 150 eventos importantes al año.

Detalles del concierto de Harry Styles

El concierto marcara una pauta en la gira

El lugar de entretenimiento y deportes más nuevo de Nueva York y hogar de los New York Islanders de la NHL se desarrolla en asociación con el desarrollador Oak View Group, los New York Islanders y Jeff Wilpon . UBS Arena está diseñado para albergar hasta 19,000 personas para conciertos y audiencias de hasta 17,000 para juegos de la NHL.

En un esfuerzo por construir un futuro más verde, UBS Arena tiene la intención de ser carbono neutral para las operaciones antes de 2024, lo que lo convertirá en el primer escenario en hacerlo en la costa este de los Estados Unidos.

Para la salud y seguridad de todos en los próximos espectáculos Love On Tour de Harry Styles, quien por cierto, ha dado consejos romanticos en sus conciertos, los poseedores de boletos deben proporcionar prueba de vacunación COVID-19 completa o prueba negativa dentro de las 48 horas posteriores al evento, además de usar una máscara. Los niños menores de 12 años pueden asistir al concierto si proporcionan prueba de una prueba COVID-19 negativa tomada dentro de las 48 horas posteriores al espectáculo.

Además, todo el personal del lugar en cada espectáculo también seguirá los mismos protocolos y deberá proporcionar prueba de la vacunación COVID-19 completa o un resultado negativo de la prueba dentro de las 48 horas, así como usar una máscara en todo momento.

Para marcar el final de la gira mundial de Styles, American Express traerá de vuelta el "American Express X Harry Styles Love Bus", el autobús decorado al estilo de los años 70 inspirado en Fine Line que se dio a conocer al comienzo de la gira casi hace dos años en Los Ángeles y se convirtió en un favorito de los fanáticos.

Los boletos saldrán a la venta a partir del 5 de noviembre al mediodía ET en Ticketmaster.com. El registro de preventa para este espectáculo en UBS Arena está disponible a través del programa de fan verificado de Ticketmaster desde ahora hasta el martes a las 12 p.m.

La preventa de fan verificada de Harry Styles se llevará a cabo el jueves al mediodía ET con el público en general a la venta a partir del día siguiente (5 de noviembre) al mediodía ET. La preventa de Amex se ejecuta los jueves a las 12 p.m. hasta las 10 p.m. ET antes del público en general.

