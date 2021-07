Harry Styles publica las fechas del “Love Tour” para Estados Unidos

El ex One Direction Harry Styles ha llenado de emoción a sus fanáticos con la publicación en Instagram de las fechas oficiales para su gira de conciertos en Estados Unidos llamada “Love Tour”. El cantante visitará escenarios en ciudades como Las Vegas, Nueva York y San Diego y estos eventos comenzarán en septiembre de este 2021.

Styles finalmente volverá a deleitar al público en vivo después de que tuvo que estar lejos de los escenarios por la pandemia. Se espera que la gira por el país americano concluya en noviembre de este mismo año.

No obstante, los fans de Harry tendrán que seguir estrictas normas sanitarias para poder acudir a alguno de estos shows en vivo: "No podría estar más emocionado por estos shows. Como siempre, el bienestar de mis fans, la banda y el equipo es mi máxima prioridad”.

“Las directrices de seguridad estarán disponibles en las páginas web de los respectivos recintos para garantizar que todos podamos estar juntos de la forma más segura posible. Por favor, tengan en cuenta que algunas fechas han cambiado y que se han añadido nuevos conciertos", declaró el intérprete de “Golden”.

Harry Styles promete conciertos en Reino Unido y otros países

Harry regresará a los escenarios para cantar en vivo/Foto: Twitter

El cantante Harry Styles también prometió conciertos Reino Unido y otros países, aunque detalló que estos dependerán de los casos de contagios de Coronavirus que haya en los territorios.

"No puedo esperar a verlos de nuevo, pero por razones obvias no es posible en este momento. Pronto compartiré más noticias sobre espectáculos en todo el mundo y nueva música. Los quiero mucho a todos. Estoy muy emocionado y no puedo esperar a verlos", declaró Styles.

A pesar de que solo han pasado un par de horas desde el anuncio de la gira por Estados Unidos del artista, ya hay sold out de todas las fechas que estaban disponibles, puesto que los fans estaban esperando este momento desde hace meses.

Styles en México

El cantante de "Cherry" aún no regresará a México/Foto: Miusik

Como te informamos en La Verdad Noticias, Harry Styles en México se iba a presentar durante septiembre de este año, pero debido a la pandemia, este evento tuvo que ser cancelado en nuestro país.

Por ahora no se han dado a conocer las nuevas fechas para el regreso del cantante a tierras mexicanas. Recordemos que el artista ganador del Grammy ha estado triunfando en la industria desde el lanzamiento de su álbum “Fine Line” en 2019.

