Harry Styles no se atrevió a protagonizar la biografía de Boy George

El cantante Boy George aseguró que Harry Styles no quiso interpretarlo en una película biográfica de Culture Club, pues aseguró que el ex integrante de One Direction estaba "demasiado asustado" para el papel, el cual habría rechazado.

El cantante y compositor de 60 años afirma que Harry estaba en conversaciones para interpretarlo en una nueva película, pero alega que el ex cantante de One Direction "corrió" y ahora Yungblud está en conversaciones para asumir el papel principal en la obra.

Le dijo al periódico Daily Mirror: "Están mirando a un niño llamado Yungblud. Es una gran sensación inglesa. Es bastante joven y ha estado haciendo una audición. Se habló de Harry Styles, pero creo que corrió. asustado" y unque se dijo que Sophie Turner podría ser George en su nueva biopic el cantante no comento nada al respecto.

La película contará la vida de Boy George

Harry se negó a interpreta al cantante

'Karma Chameleon', que lleva el nombre de la canción de éxito de Culture Club en 1983, documentará el ascenso a la fama de Boy George. El proyecto debía comenzar a grabarse este 2021, pero la pandemia de COVID-19 y los problemas de casting, como que Harry haya rechazado el papel, lo han retrasado.

El cantante Boy George dijo: "No quiero que sea como una fantasía de otra persona. Siento que debería ser honesto y veraz, ya que soy gracioso. Digo decir la verdad, ya que la verdad es mucho más interesante que las cosas que son inventado, ya sabes ".

La estrella admitió que sus "problemas", que también incluyeron ser sentenciado a servicio comunitario en 2006 después de que la policía de Nueva York encontró cocaína en su casa, fueron una valiosa lección de vida, pero también le recordaron que no se ha librado del todo del "nihilista y actitud” de su juventud, a la que quiere aferrarse.

¿Cuánto es la fortuna de Harry Styles?

Styles estaba en planes para interpretar al cantante

La fortuna estimada del cantante Harry Styles es de 75 millones de euros, por lo que ocupa la tercera posición de la lista de los menores de 30 años más ricos del Reino Unido, quedando detrás de Ed Sheeran y Daniel Radcliffe, pero por delante de sus cuatro ex compañeros de One Direction.

