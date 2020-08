Harry Styles le quita la corona a Taylor Swift en el Billboard Hot 100/Foto: Showbiz Cheet Sheet

Harry Styles ahora encabezó la lista de canciones Billboard Hot 100 esta semana desplazando a Taylor Swift. El tema 'Watermelon Sugar' del cantante de 'Fine Line' se encuentra ahora en el número 1 en la lista Billboard Hot 100 superando a 'Cardigan' de Taylor Swift.

'Cardigan' es un sencillo recientemente lanzado de su álbum 'Folklore' que gobernó la primera posición de la lista de música internacional la semana pasada.

Con esto, se convierte en el primer puesto número uno en solitario de Harry Styles en la lista de canciones Billboard Hot 100. 'Sign of the Times' de la cantante debutó y alcanzó el puesto número 4 en abril de 2017, mientras que 'Adore You' alcanzó el puesto número 6 este verano, informó Billboard.

Mientras tanto, 'Cardigan' de Taylor Swift ha bajado del número 1 al octavo lugar. 'Blinding Lights' de The Weeknd está en el puesto número 4 y 'My Future' de Billie Eilish encuentra el puesto número 6, marcando su debut más alto hasta el momento.

Folklore de Taylor Swift rompió récord en ventas

Aunque Swift ha bajado en las listas musicales de Hot 100, su éxito continúa. En la última semana de julio, Taylor Swift anunció su octavo álbum 'Folklore', el cual se convirtió en el álbum más vendido de 2020. Fue un disco sorpresa anunciado por la estrella del pop y country con un par de horas de antelación a los fans antes de lanzar el mismo.

Desde su estreno encabezó la lista de álbumes de Billboard 200 y logró la semana más importante para cualquier álbum en los Estados Unidos desde el último lanzamiento de Taylor Swift, 'Lover'.

En su primera semana, Folklore obtuvo 846.000 unidades de álbumes en los EE. UU., Lo que lo convierte en el álbum más vendido del año hasta la fecha. El récord lo tenía anteriormente 'Legends Never Die' de Juice WRLD con alrededor de 500,000 unidades vendidas en su primera semana.

Según el sello discográfico de Taylor Swift, Universal Music Group, el álbum ha vendido más de 2 millones en todo el mundo, con más de 500 millones de transmisiones en audio y video en tan solo una semana. También alcanzó el número uno en iTunes en más de 85 países.

Swift ha logrado conquistar a los expertos en música, ya que el nuevo disco alternativo de la intérprete de "Cardigan" está siendo considerado como uno de los mejores en la carrera de Taylor. Más maduro y emocional/Foto: Teen Vogue

También te puede interesar: ¡Taylor Swift SÍ reveló nombre del nuevo bebé de Blake Lively y Ryan Reynolds!

Taylor Swift se ha convertido ahora en el primer acto en tener siete álbumes que venden cada uno al menos 500.000 copias en una sola semana. Ella también tiene el título de la mayoría de los debuts No. 1 para una artista femenina. ¿Crees que Cardigan podría regresar al número uno en el Hot 100?