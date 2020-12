Harry Styles le contesta a quienes criticaron su portada en Vogue/Foto: CNN

La revista Variety calificó a Harry Styles como su "Creador de éxitos del año" en su historia de portada actual. En una entrevista con dicha revista, Styles habló sobre por qué no se preocupaba de la reacción que el público tuvo de su portada en la revista Vogue así como su reacción a las protestas de Black Lives Matter de este verano y sus esperanzas de que la música regrese después de la pandemia.

Styles, de 26 años, prometió que a pesar del bloqueo de casi un año debido a la pandemia, que lo obligó a posponer su salida Love on Tour hasta febrero de 2021, "habrá un momento en que volveremos a bailar".

Harry habló de los problemas sociales que han ocurrido en 2020, y las enseñanzas que le han dejado y también recordó sus días en One Direction/Foto: Hola

El cantante pasó nueve meses en Londres durante COVID, lo que le dio mucho tiempo para pensar sobre lo que "realmente significa ser un artista, lo que significa hacer lo que hacemos y por qué lo hacemos. Me inclino por momentos como este: momentos de incertidumbre".

Harry Styles llama "pasados de moda" a quienes lo criticaron

Y después de recibir alguna reacción violenta de los internautas de derecha sobre el vestido de Gucci que usó como el primer hombre en solitario en aparecer en la portada de Vogue, Styles descartó a aquellos que cuestionan el enfoque de la moda de género agnóstico como, bueno, pasados de moda.

"No usar [algo] porque es ropa de mujer, excluye todo un mundo de ropa genial", dijo.

El cantante afirmó: "Y creo que lo emocionante ahora es que puedes ponerte lo que quieras. No tiene que ser X o Y. Esas líneas se están volviendo cada vez más borrosas".

Dejar Los Ángeles y regresar a Inglaterra a principios de este año también obligó a Styles a mirar hacia adentro y cuando estallaron las protestas de BLM tras el asesinato policial de George Floyd.

El cantante habló públicamente en un mensaje de Instagram muy querido en mayo sobre su privilegio blanco, comprometiéndose a donar para pagar la fianza de los organizadores arrestados.

“Hablar de razas puede ser realmente incómodo para todos”, dijo Styles.

“Me di cuenta de que mi propia comodidad en la conversación no tiene nada que ver con el problema, como si eso no fuera una razón suficiente para no tener una conversación. Mirando hacia atrás, no creo que haya sido lo suficientemente franco en el pasado", declaró Harry.

Él añadió: "Usar ese sentimiento me ha impulsado a estar abierto y listo para aprender… ¿Cómo puedo asegurar por mi parte que en 20 años, todavía se están haciendo las cosas correctas y las personas adecuadas están obteniendo las oportunidades adecuadas? ¿Que no es algo pasajero?"

Si bien Styles está a cinco años de sus días en One Direction, también reflexionó sobre su tiempo en el grupo y cuánto aprendió al estudiar las habilidades de composición de los colaboradores de 1D Ryan Tedder, Savan Kotecha y Teddy Geiger.

"Cuando estábamos en la banda, solía intentar escribir con tantas personas diferentes como podía", dijo. "Quería practicar, y escribí muchas cosas malas". Y, en caso de que te preguntes por qué Harry nunca habla mal de sus días de boy band, la explicación fue muy simple.

“Cuando miras la historia de las personas que salen de bandas y comienzan carreras en solitario, sienten la necesidad de disculparse por estar en la banda. '¡No se preocupen, todos, ese no fui yo! Ahora puedo hacer lo que realmente quiero hacer'. Pero nos encantó estar en la banda”, dijo a la revista.

Te recomendamos leer: Harry Styles se convierte en el integrante más RICO de One Direction

“Creo que hay una costumbre de enfrentar a la gente entre sí. Y creo que para nosotros nunca se ha tratado de eso. Se trata de un próximo paso en la evolución. El hecho de que todos hayamos logrado cosas diferentes fuera de la banda dice mucho sobre lo duro que trabajamos en ella", declaró. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Harry Styles? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.