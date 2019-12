Harry Styles finalmente habla de su sexualidad ¿Si es gay?

Harry Styles es uno de los cantante más famosos del momento y uno de los más queridos por los fans de América Latina, ya que en más de una ocasión ha demostrado su cariño por ellos.

Este año el famoso ex integrante de One Direction estuvo muy activo, pues incluso grabó su video ‘Lights up’ en Cancún, donde causó gran sensación con su visita, ya que no pudo pasar desapercibido aunque filmó de madrugada.

Ahora Harry Styles vuelve a estar en boca de todos después de que finalmente habló sobre uno de los temas que más controversia causan acerca de él, por supuesto estamos hablando de su preferencia sexual.

Harry Styles ¿Sale del clóset?

El famoso cantante ofreció una entrevista al famoso medio ‘The Guardian’ donde habló sobre muchos temas, como sus próximos proyectos y su situación actual, aunque lo que causó sensación fue cuando mencionó su preferencia sexual.

Como sabemos, aun no hemos conocido a ninguna novia de Harry Styles, por lo que los rumores sobre su posible homosexualidad no se hicieron esperar, aunque esto tiene al cantante sin cuidado, pues el sabe perfectamente que le gusta y ahora el mismo lo reveló.

“¿Estoy rociando pepitas de ambigüedad sexual para intentar ser más interesante? No. “Sí, creo que lo digo en serio. No es como si estuviera sentado en una respuesta, protegiéndola y reteniéndola”.

Esta fue una de las declaraciones que Harry Styles dio donde el entrevistador le explicó que debido a las letras de sus canciones y su manera de vestir, los rumores sobre su preferencia sexual no dejaban de surgir.

Lo que todos querían saber es si Harry Styles es gay, bisexual o se define como algo más, pero dejó en claro que las personas pueden seguir ahogándose con la intriga, pues todo lo que hace es simplemente por gusto propio.

Te puede interesar: Harry Styles se “ENCUERA” para promocionar su nuevo disco

“En términos de cómo quiero vestirme y cuál será la portada del álbum, tiendo a tomar decisiones en términos de colaboradores con los que quiero trabajar. Quiero que las cosas se vean de cierta manera. No porque me haga parecer gay, o me parezca heterosexual, o me haga parecer bisexual, sino porque creo que se ve genial. Y más que eso, no sé, solo creo que la sexualidad es algo divertido. ¿Honestamente? No puedo decir que lo haya pensado más que eso”, finalizó Harry Styles.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.