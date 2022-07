Harry Styles estrena nuevo video.... ¡En la cama y en pijama!

Fue hace casi dos meses cuando Harry Styles estrenó su sencillo Late Night Talking, mismo que tienen hasta el momento más de 180 mil reproducciones en Spotify, sin embargo fue hasta este 13 de julio que decidió lanzar su vídeo.

El cantante inglés está promocionando su tercer album de estudio titulado Harry’s House que fue lanzado el pasado 20 de mayo y que ha recibido unas críticas excelentes, pues se considera el mejor producido durante su carrera como solista.

Tan sólo con el primer sencillo As It Was, el artista pudo posicionarse por segunda ocasión en el número 1 de las listas en Reino Unido.

¿De qué habla Late Night Talking?

Tras el éxito de As It Was, Harry presentó Late Night Talking (Hablando tarde en la noche) una canción en la que se exploran los sentimientos que le inspira otra persona, a verla feliz y procurarla inclusive haciendo cosas alocadas como mudarse a lugares remotos.

Desde su lanzamiento la canción ha sido bien recibida por el público, y hoy que ha estrenado el videoclip el exintegrante de One Direction se ha vuelto tendencia en Twitter.

El clip se estrenó a las 11 horas y en menos de dos horas alcanzó la cifra de más de 400 mil visitas.

Durante tres minutos y 15 segundos, se muestra a Harry viajar de cama en cama y luego sumergirse en su colchón, sòlo para despertar y ver que no hay nadie a su lado.

Luego se transporta por diferentes locaciones y comparte la cama con varias personas para después comer spaguettis, leer el periódico, recorrer la ciudad en una cama móvil.

Te puede interesar: Billie Eilish y Harry Styles debutarán en película sobre Gucci de Gus Van Sant

Las reacciones a Late Night Talking

El cantante inglés Harry Styles deleitó a sus fans con un nuevo video

Cabe resaltar que el estreno del videoclip se da tras la noticia de que Harry Styles cancelara una presentación en Dinamarca debido a un tiroteo.

Después de que el vídeo fuera subido a Youtube las “estlistas” como el artista llama a sus fas, abarrotaron Twitter para mostrar su apoyo y reacción al clip

La Verdad noticias trae las mejores reacciones:

