Harry Styles se convirtió en tema de conversación en las redes sociales debido a que el sitio US Weekly dio a conocer que el cantante británico ha iniciado los trámites correspondientes para lanzar su propia marca de belleza, la cual incluirá productos de cuidado personal y líneas de perfumes.

De acuerdo con la información que circula en Internet, el cantante aparece como el director de esta nueva empresa, en la cual también figura el nombre de Emma Spring, quien por varios años ha trabajado para él. Un detalle que llama la atención es que se ha revelado que este negocio se ha registrado como PLEASED AS HOLDINGS LIMITED.

US Weekly reveló que Harry es el director de una nueva marca de productos de belleza.

El giro de esta compañía, misma que podría debutar en mayo del 2022, estará enfocada en la venta de perfumes y cosméticos, lo cual indicaría que sería la competencia directa de Kylie Jenner, Rihanna y otras celebridades que han incursionado en el mundo de la industria de la belleza.

Hasta el momento, el intérprete de ‘Watermelon Sugar’ no se ha pronunciado al respecto de esta información, pero sus fanáticos han utilizado las redes sociales para externar su emoción ante el nuevo logro de su ídolo, e incluso hubieron quienes dijeron estar ansiosos por tener en sus manos lo que sea que el ex One Direction esté planeando.

Harry, un amante de los perfumes

El cantante británico es un gran amante de los perfumes.

Ha sido más de una ocasión en la que Harry Styles ha demostrado ser un gran amante de los perfumes, pues según él, las fragancias siempre han estado presente en su vida, lo cual permite tener recuerdos de su niñez cada vez que huele determinadas esencias.

“Me gusta una fragancia que tiene algo de emoción detrás. La activación de recuerdos del olfato es realmente fuerte para todos. Mi madre siempre ha usado el mismo perfume. Huele a velas romanas y jazmín. Así que, como cada vez que huelo me siento como un niño otra vez. Siento que todos los tienen”, declaró el cantante creador de éxitos del 2020.

¿Quién es la novia de Harry Styles?

Olivia Wilde y el ex One Direction se han convertido en la pareja del momento.

Tal y como te informamos en La Verdad Noticias con anterioridad, Harry Styles y Olivia Wilde son novios. Se cree que su relación inició a finales del 2020, pero ambos se dejaron ver como pareja en público hasta principios del 2021 en la boda de uno de sus amigos.

Todo parece indicar que su relación se está volviendo más seria, pues fuentes cercanas a la pareja aseguran que pasan todo el tiempo juntos. Lo que se sabe al respecto de Olivia Wilde es que es una actriz, directora y productora de cine estadounidense, profesión que le permitió conocer al cantante, pues ambos trabajaron en la cinta Don’t Worry Darling.

Fotografías: Redes Sociales