Harry Styles es nombrado “Creador de éxitos del año” ¿Hay algo que haga mal?

Harry Styles es nombrado el “Creador de éxitos del año” ¿Hay algo que haga mal?

Harry Styles ha sido nombrado “Creador de éxitos del año” por Variety, esto debido a su segundo álbum de estudio aclamado por la crítica "Fine Line". La estrella británica aparecerá en la cuarta edición anual de Hitmakers, con una extensa entrevista junto con fotografías originales de Parker Woods, que se publicará el 2 de diciembre.

El evento de Hitmakers de este año se llevará a cabo virtualmente el 3 de diciembre. Variety también honrará a los artistas Roddy Ricch como artista revelación del año, Lewis Capaldi como compositor del año, Maren Morris con el premio crossover y Mustard como productor del año.

La franquicia Hitmakers reconoce a los escritores, productores, editores, gerentes y ejecutivos que ayudan a hacer, y deshacer, las 25 canciones más consumidas del año, compiladas por Alpha Data.

Harry Styles conquistó con dos grandes éxitos este 2020

De las 25 canciones más consumidas de 2020, el cantante Harry Styles tiene dos éxitos, "Adore You" y "Watermelon Sugar", que continúan adornando las listas de reproducción y la radio.

"Este año ha sido un cambio de juego para el negocio de la música", dijo Shirley Halperin, editora ejecutiva de música de Variety. “Pero la industria ha perseverado, con artistas, creadores y ejecutivos lanzando y promocionando nuevas canciones en circunstancias increíblemente desafiantes. Nuestro programa de edición y video de Hitmakers celebra a los artistas y las personas detrás de escena que se aseguran de que se escuche la música. Mis más sinceras felicitaciones a todos por este trascendental logro".

Además de Styles, Variety honrará a:

Roddy Ricch - Artista revelación del año: el éxito del rapero ganador del Grammy basado en Compton, "The Box", ha sido un himno de contragolpe desde su lanzamiento, ubicándose en la cima de The Hot 100. Las colaboraciones de Ricch incluyen al fallecido Nipsey Hussle, Mustard y DaBaby.

Ron Perry - Ejecutivo del año: el ejecutivo de la industria se acerca a su tercer aniversario como director de Columbia Records, y también obtuvo un reconocimiento de Hitmaker en 2017 por su trabajo en "I Feel it Coming" de The Weeknd.

Lewis Capaldi - Compositor del año: el cantautor escocés ganó reconocimiento con su éxito "Someone You Loved", que le valió una nominación al Grammy y dos premios Brit, uno por canción del año. El sencillo se convirtió en el single de mayor duración entre los 10 mejores del Reino Unido de todos los tiempos de un artista británico.

Mustard - Productor del año: el trabajo de Mustard en "Go Loko" de YG, nombrado el gancho del año del año pasado, y "Ballin" con Roddy Ricch, marca el estilo de producción de hip-hop contemporáneo de la costa oeste distintiva del productor.

Wassim "Sal" Slaiby - Gerente del año: Como actual CEO del sello XO y gerente del artista principal del sello, The Weeknd, Slaiby ha guiado al artista de R&B a lo largo de su exitosa carrera de una década y contando.

The Weeknd - Hook of the Year: El estribillo pegadizo de ritmo rápido de la pista electropop "Blinding Lights", del cuarto álbum de estudio del artista "After Hours", presenta influencias de sintetizador optimistas de los 80. Además de The Weeknd, la canción fue producida por Oscar Holter y Max Martin.

Maren Morris - Premio Crossover: las colaboraciones del artista de música country incluyen al artista de indie rock Hozier en "The Bones" y Zedd en la pista electrónica "The Middle".

Mantente informado con La Verdad Noticias para conocer más detalles sobre el reconocimiento a Harry Styles por sus dos grandes éxitos del 2020.