Harry Styles enseña un divertido baile en el video “Treat People With Kindness”/Foto: Ecupunto

El cantante británico Harry Styles le ha traído buena vibra a su fans en el inicio del 2021. Y es que el intérprete ha presentado su nuevo video musical de su canción “Treat People With Kindness”, donde el artista aparece junto a la actriz de la serie Fleabag, Phoebe Waller-Bridge.

El video musical con una duración de poco más de 3 minutos, con una presentación en blanco y negro con una temática retro ve a Harry y a Phoebe sacar sus mejores y más divertidos pasos de baile al ritmo de la pista 11 del álbum “Fine Line”. Esta producción audiovisual estuvo dirigida por Gabe y Ben Turner.

La melodía regala un momento de felicidad a los fans, que seguramente no sabían que necesitaban este video musical para arrancar con todo en este año nuevo. Tal parece que el ex One Direction desea llevar mucha alegría a sus fieles seguidores con sus videos.

Con versos como “podemos encontrar un lugar para sentirnos mejor” o “podemos tratar a la gente con amabilidad”, Styles y Waller-Bridge se roban el show en el nuevo lanzamiento, que ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones, a menos de 12 horas del estreno. Además, ya ha reunido más de 900 mil likes hasta ahora.

Harry Styles compite por el Grammy

El disco “Fine Line” ha sido muy bien recibido por el público y los expertos en música. Por lo cual, Harry está compitiendo este año por uno de los premios más importantes de los Grammy, el de “Mejor Álbum del Año”, además de estar nominado en otras categorías destacadas.

Harry Styles estrenó este álbum en diciembre de 2019, y hasta el momento ya cuenta con videos oficiales para los temas “Watermelon Sugar”, “Adore You” y “Golden”. Los fanáticos del cantante tendrán que esperar hasta el 31 de enero para saber si Styles podrá llevarse a casa algún Grammy.

Harry dejó en shock a sus fans con el estreno de su video musical, el cual está sumando un gran número de vistas/Foto: Instagram

