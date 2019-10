Harry Styles en pánico por un ACOSADOR “Me siento inseguro en mi propia casa”

La estrella del pop Harry Styles se ofreció a pagar la estancia de un vagabundo en un hotel, pero al final todo le salió mal pues este decidió seguir al ex integrante de One Direction al punto de incomodar y obligándolo a reforzar la seguridad de su casa.

Este lunes Styles afirmó en una audiencia en el Tribunal de Magistrados de Hendon en Londres, que el joven identificado como Pablo Tarazaga-Orero de 26 años, lo acosó después de que le ofreció pagar una noche en un hotel tras de verlo dormir en una parada de autobús local.

Harry Styles en pánico por un ACOSADOR “Me siento inseguro en mi propia casa”

“Pensé que era triste que alguien tan joven durmiera mal en una parada de autobús, cuando hacía frío. Me sentí mal por el. Me estacioné en mi automóvil al lado de la parada de autobús y le ofrecí algo de dinero para que pudiera conseguir un hotel o algo de comida. Sin embargo, me dijo que no podía aceptar dinero por razones religiosas” comentó el cantante.

El periódico Evening Standard de Londres, compartió que Styles afirmó en la corte que su acosador le dejó dinero en su correspondencia junto con notas, luego le siguió a un bar cercano donde trató de agarrar al cantante mientras se encontraba caminando en la noche.

Harry Styles en pánico por un ACOSADOR “Me siento inseguro en mi propia casa”

El personal de seguridad de Harry Styles le pidió que cortara todo contacto con Tarazaga-Orero. Sin embargo, este acosador continúa apareciendo cinco veces a la semana en una parada de autobús, misma que se encuentra a menos de 50 metros de la casa del cantante.

Te puede interesar: ‘Lights Up’, video que Harry Styles grabó en Cancún ¡Increíble!

“Me hizo sentir bastante incómodo. Me sentí vigilado y podía sentirlo mirándome cuando entraba y salía de mi residencia. Por lo que recurrí a poner una cerradura de pánico en la puerta de mi cuarto” comentó Styles. A lo anterior se espera que su acosador Pablo Tarazaga sea sentenciado este 21 de octubre de 2019.

Harry Styles en pánico por un ACOSADOR “Me siento inseguro en mi propia casa”

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos