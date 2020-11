Harry Styles, el primer hombre en liderar la portada Vogue usando un VESTIDO

El estilo único de Harry Styles se muestra en su nueva sesión para 'Vogue', donde se convirtió en el primer hombre en solitario en cubrir la revista.

Harry Styles no tiene miedo de aprovechar su lado femenino cuando se trata de moda. El cantante cubre el próximo número de Vogue y usa una variedad de conjuntos diferentes que ignoran los estereotipos de género habituales de la ropa. Para la portada, Harry lleva un vestido gris, que se combina con una chaqueta negra.

Aunque el atuendo completo no se muestra en la foto de portada, una toma interior muestra que la parte inferior del vestido está rizada con una cola decentemente larga.

Otra imagen de la sesión muestra a Harry con una falda a cuadros de cintura alta sostenida por un cinturón dorado. La apariencia se combina con una camiseta sin mangas marrón, que permite que los músculos del brazo de Harry se muestren por completo. Para completar el look, lleva combat boots, con el cabello perfectamente rizado.

Harry atribuye su amor por la moda al estilista Harry Lambert, a quien conoció hace siete años. "Se divierte con la ropa y de ahí es de donde la saqué", admitió el joven de 26 años en su entrevista con Vogue.

El cantante dijo: "No se lo toma demasiado en serio, lo que significa que yo no lo tomo demasiado en serio".

Una tercera mirada de las sesiones de Vogue muestra a Harry sin camisa debajo de una chaqueta desabotonada. En la mitad inferior de su cuerpo, lleva otra falda.

De pie, tiene zapatos de vestir negros, junto con calcetines hasta la pantorrilla. Mientras usa el conjunto, Harry salta en un trampolín, con su cabello volando al viento.

"Ahora, me pondré algo que se sienta realmente extravagante y no me siento loco por usarlo", explicó.