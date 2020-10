Harry Styles domina el internet con el lanzamiento del video “Golden”/Foto: Televisa Regional

Harry Styles lanzó el video musical de "Golden", el quinto sencillo de su álbum "Fine Line" después de los éxitos de la radio estadounidense "Adore You", "Watermelon Sugar" y "Falling".

El artista lanzó un teaser para el clip el domingo, acumulando millones de visitas en las horas previas a la publicación del video oficial.

El lunes, a los 30 minutos del lanzamiento del video musical, #Golden se convirtió en la tendencia principal en Twitter de EE. UU.

Los fanáticos acudieron en masa al hashtag con reacciones al video musical, que muestra al artista corriendo por calles de montaña vacías, conduciendo y haciendo varias poses junto al océano.

El video está dirigido por Ben y Gabe Turner, los fundadores de la productora londinense Fulwell 73. La productora también ha trabajado en proyectos anteriores con Styles, incluidos varios videos musicales de One Direction.

Styles también publicó sobre el video en Twitter, obteniendo una gran cantidad de alrededor de 500,000 me gusta en la plataforma en menos de una hora. El Tweet presenta lo que parece ser una foto en el set de la estrella quitándose uno de los pares de guantes usados en el video musical.

Golden de Harry Styles es tendencia

"Golden" sigue los pasos de los primeros sencillos de Styles de "Fine Line", incluidos "Watermelon Sugar" y "Adore You", los cuales han tenido éxito en las plataformas de radio.

“Watermelon Sugar” también se convirtió en el primer éxito de Billboard Hot 100 del cantante.

Harry ha dejado impresionados a sus millones de fans y al resto del público con su nuevo audiovisual. El cantante ha puesto de muy buen humor a sus seguidores/Foto: Billboard

Incluso su carrera inicial como miembro de One Direction no le había valido un éxito número uno antes, ya que la canción más alta de la banda, acertadamente llamada "Best song ever", se quedó corta en el número 2.

A medida que los sencillos de Styles de “Fine Line” continúan generando tracción en la radio y la transmisión. “Watermelon Sugar” todavía se ubica en los números 26 y 12 en las listas de Spotify US y Global Top 50, respectivamente.

“Golden” tuvo un impacto oficial en la radio el lunes, y es probable que la pista funcione bien en las ondas como sus predecesoras. ¿Te gustó el nuevo video musical de Harry Styles? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.