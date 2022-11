Harry Styles, decidido a reconquistar México

Harry Styles, ex integrante de One Direction, viene decidido a reconquistar México, luego que en el 2020 canceló su gira “Love on tour” por nuestro país a consecuencia de la pandemia de Covid-19. Para lograrlo se programaron fechas en ciudades importantes de México como Guadalajara, Monterrey y CDMX los días 20, 22, 24 y 25 de noviembre, respectivamente.

El británico ha causado furor no solo en el mundo de la música sino también en el de la moda, ya que sus fans consideran que las prendas llamativas y poco comunes tienen parecido a las que usaba el fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel. Entre las prendas que han impactado destacan camisas de rayas blancas y pantalones acampanados de corte recto, dejando atrás el vestuario extravagante, colorido con plumas y lentejuelas.

Incluso ha sido objeto de memes por su ropa, como aquella playera rayada en color rojo y blanco parecida al uniforme de las Chivas (equipo de futbol mexicano).

Harry es considerado un ícono de la moda que mejor representa la masculinidad en todo el mundo.

SU APORTACIÓN A LA MODA

Tras dejar One Direction, su aspecto se volvió más femenino y delicado gracias a los looks de marcas como Palomo Spain, Archie Alled-Martínez y Gucci.

El estilo actual de Harry se remonta a los años setenta, y usa ropa más sexy y extravagante.

Mantiene una estrecha relación con la casa Gucci, responsable de su vestuario en esta gira, gracias al impacto que ha tenido. Revistas importantes como Vogue USA y Fine Line le han otorgado su portada.

¿CUÁNTO CUESTA ACUDIR A UN CONCIERTO EN MÉXICO?

Este 22 de noviembre Harry Styles cantará en la Arena Monterrey que tiene una capacidad de 17 mil 599 asistentes. De acuerdo con el sistema de ventas del lugar, solo quedan 31 lugares disponibles y los costos de acuerdo a la ubicación van de 8 mil 625 a 44 mil 722 pesos.

En la Ciudad de México se tienen programadas dos fechas en el Foro Sol, que tiene una capacidad de 26 mil personas. Para ambos conciertos solo quedan en taquilla y venta de boletos electrónicos 345 lugares. Los precios –de acuerdo con la disponibilidad para los días 24 y 25 de noviembre– oscilan entre 5 mil 174 y 25 mil 299 pesos.

Debido a que Harry Styles goza del cariño y admiración del público mexicano, la venta de boletos ha sido un éxito en taquilla pese a los altos precios.

