Harry Styles confiesa qué actriz fue su amor platónico

Todos hemos tenido un amor platónico, hasta los artistas de talla internacional no se salvan de algún sueño guajiro que hayan tenido entre la adolescencia. Es lo que le ha pasado a Harry Styles, el ex cantante de One Direction quien acudió al programa de Ellen DeGeneres para promocionar que la boy band ha cumplido 10 años y que tienen nuevo material exclusivo para sus seguidores, sin embargo, al cantante de 26 años habló más de lo que se esperaba.

Ya que dentro del show la presentadora tiene una sección llamada Burning Questions. Es decir, "Preguntas calientes". Y en este segmento fue en el que el músico de inglaterra se tuvo que soltar el pelo, nunca mejor dicho, porque le tocó contestar precisamente quién fue su crush cuando era más joven y lo tuvo que revelar.

Harry Styles y su secreto

El autor de éxitos como Sign of the Times, Adore you o Sweet Creature no dudó en aclarar qué actriz era su secreto objeto de deseos fue Jennifer Aniston. La actriz de Friends, curiosamente, por muy poco no le dobla la edad, ya que cumplió en febrero 51 años, sin embargo fue quien le causó mariposas cuando el cantante apenas estudiaba la preparatoria.

Asimismo, Henry Styles contó cuáles son los atributos que más le atraen en una mujer y en los que primero se fija cuando conoce a alguien. Hay que reconocer que tampoco se mojó demasiado pues afirmó que los ojos es lo más atrayente para él, seguido de la sonrisa y, a continuación, la personalidad.

Lo más curioso es que poco después de ello fue la propia Jennifer Aniston la que, dada la alusión directa, jugó un poco y publicó en su Instagram una breve story en la que se puede ver a un gato mientras de fondo suena Watermelon Sugar, el mayor hit del segundo álbum de Styles, Fine Line.