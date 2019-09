Harry Styles confesó que rechazó ser el príncipe Eric por esta razón

Harry Styles es uno de los cantantes más queridos por el público adolescente y joven adulto, no solo por su indiscutible talento para la música, sino también por su atractivo físico, que deja sin aliento a más de una. Debido a tal capacidad de llamar la atención, le habían ofrecido ser el Príncipe Eric en el Live Action de la Sirenita.

Sin embargo, parece que Harry Styles estaba resentido por no haber obtenido el papel de Elvis en la biopic del icónico cantante, que por tal se rindió y decidió no interpretar ningún papel en cine, como niño berrinchudo, y por ello negó su participación en Disney, bajo la premisa de que se quiere “concentrar en su carrera musical”.

En una entrevista para The Face, el cantante confesó que lamentaba no haber interpretado a Elvis, pues realmente le hubiera encantado ser ese personaje, sin embargo, no tiene resentimiento, ni nada.

“Elvis fue un icono para mí cuando era niño. Había algo casi sagrado en él, casi como si no quisiera tocarlo. Luego terminé metiéndome en su vida un poco y no me decepcionó. Siento que si no soy la persona adecuada para la cosa entonces es mejor para los dos que no lo haga”, confesó Styles.

Sin embargo, eso ha hecho que no se sienta apto para ningún papel, por ello rechazó ser la pareja de Hailey Bayle en dicho live action.

"Se discutió pero quiero sacar música y enfocarme en eso por un tiempo (…) Todos los involucrados en la película son increíbles. Así que creo que será genial. Voy a disfrutar viéndola, estoy seguro”, Confesó.

Por lo pronto sigue siendo un misterio quién será que nos enamore interpretando al Príncipe Eric en uno de los Live Actions más polémicos de Disney, hasta el momento.

