Harry Styles admite que ir a terapia lo ayudó a "sentirse más vivo".

Harry Styles dijo que ir a terapia lo hizo sentir "más vivo" que nunca. La sensación del canto reveló que evitó activamente hablar sobre su salud mental con profesionales en el pasado, pero ahora se siente mucho mejor después de dar el paso.

El creador del éxito "Watermelon Sugar" de 28 años le dijo a Better Homes & Gardens que antes pensaba que ir a terapia "significaba que estabas roto". Pero después de establecer su primera sesión de terapia hace cinco años, la ex estrella de One Direction dijo que lo hizo menos temeroso de enfrentar sus obstáculos de salud mental.

“Pensé que significaba que estabas roto”, le dijo a Better Homes & Gardens. “Quería ser el que pudiera decir que no lo necesitaba”. “Creo que aceptar vivir, ser feliz, sufrir en los extremos, eso es lo más vivo que puedes estar”, dijo el cantante de “As It Was”, y agregó: “Perderlo llorando, perderlo riendo, no hay manera, ya no pienses, para sentirte más vivo que eso”.

Harry Styles cuidó su salud mental tras bloqueo de COVID-19

El cantante Harry Styles dijo que dio la bienvenida al bloqueo de COVID-19 como una oportunidad para reducir su estilo de vida acelerado y, en cambio, cuidar su salud mental.

En particular, el cantante explicó que tanto él como su terapeuta han intentado investigar la razón detrás de su eterna necesidad de ser “agradable”. Styles dijo que le dijeron que "regalara tanto" en un intento desesperado por agradar al comienzo de su brillante carrera, específicamente durante su período de 2010 en X-Factor.

Harry Styles y su tiempo en One Direction

La Verdad Noticias informa que Styles encontró la fama como la estrella del fenómeno mundial One Direction, un grupo que fue formado por Simon Cowell en el campo de entrenamiento de The X Factor UK 2010 y llegó hasta la final antes de terminar tercero.

En cinco años juntos, vendieron de manera impresionante más de 70 millones de discos en todo el mundo, lograron un total de 137 números uno y ganaron cinco Billboard Music Awards, cuatro MTV Video Music Awards, cinco American Music Awards y seis BRIT Awards. One Direction fue la primera banda en la historia en tener sus primeros cuatro álbumes debutando en el número uno en las listas Billboard 200, y el quinto álbum encabezó las listas del Reino Unido vendiendo 3,5 millones de copias en todo el mundo.

El 13 de diciembre de 2015, la banda interpretó "Infinity" e "History" en The X Factor UK Finale antes de embarcarse en una pausa en 2016. Actualmente, Harry Styles impide que Bad Bunny tenga las 10 canciones más escuchadas del mundo, confirmando así su relevancia en la escena musical internacional.

