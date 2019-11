Harry Styles: Todos los DETALLES de su nuevo disco ¡Ya tiene nombre! (FOTOS)

El cantante británico Harry Styles ha hecho colapsar las redes sociales, luego de que enviara misteriosos mensajes en su cuenta oficial de Twitter, donde muchos intuyeron que se refería a su próximo álbum musical como solista.

Ahora Harry Styles ha enviado a sus fanáticos a una crisis nerviosa después de anunciar su nuevo álbum “Fine Line”, el pasado lunes después de semanas de publicaciones misteriosas en las redes sociales.

Harry Styles: Todos los DETALLES de su nuevo disco ¡Ya tiene nombre! (FOTOS)

La ex estrella de One Direction, de 25 años, acudió a Twitter para hacer la revelación y compartió que caería el viernes 13 de diciembre, mientras Harry se burlaba de la portada del álbum y compartía una fotografía de sí mismo tomada con una lente ojo de pez que llevaba una extravagante camisa rosa de Gucci con pliegues y pantalones acampanados blancos de cintura alta con botones dorados.

El creador de éxitos “The Sign Of The Times” escribió junto a él: “FINE LINE . THE ALBUM . DEC 13 / FINE LINE. EL ÁLBUM. 13 DE DICIEMBRE”, haciendo que sus 33,6 millones de fanáticos de Twitter y 24,5 millones de seguidores de Instagram entraran en una crisis de emoción mientras acudían a las redes sociales para compartir sus comentarios.

FINE LINE . THE ALBUM . DEC 13 pic.twitter.com/ARzqYds8Vn — Harry Styles. (@Harry_Styles) November 4, 2019

Una persona dijo: "NO TIENES IDEA DE LO GRANDE QUE ESTOY GRITANDO"; por otro lado un usuario diferente compartió un meme de The Office US con el personaje de Steve Carell Michael Scott diciendo: '¡Oh, Dios mío! ¡Está pasando!.

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos

Una explicación diferente dice: "las palabras no son suficientes para describir cuán orgulloso estoy de USTED NO PUEDO DEJAR DE GRITAR"; mientras que otro fanático agregó: "Espera un momento, qué momento de la historia", todo después de que Harry acudió a Twitter el lunes para provocar a los fanáticos con su nuevo proyecto con un enlace a un misterioso sitio web llamado doyouknowwhoyouare.com.

TE PUEDE INTERESAR: Harry Styles en pánico por un ACOSADOR “Me siento inseguro en mi propia casa”

Harry Styles: Todos los DETALLES de su nuevo disco ¡Ya tiene nombre! (FOTOS)

El misterioso vínculo envió a las legiones de fanáticos del cantante a un frenesí mientras especulaban sobre lo que significaba y es hasta ahora que todos los fanáticos del cantante mueren de ansias de ver lo que será su próximo disco llamado “Fine Line”. }