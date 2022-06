Harry Style ayudó a un fan a declarar su orientación sexual en un concierto

No siempre es fácil para la comunidad LGBTQ+ declarar su orientación sexual al mundo, pero un joven fan, de origen italiano, del cantante británico Harry Styles tuvo la suerte de que su ídolo lo ayudará a “salir del closet” oficialmente en pleno concierto, frente a miles de personas que eran parte del público.

Todo ocurrió gracias a que el cantante leyó y luego recibió un cartel en el que el fan había escrito: “FROM ONO TO WEMBLEY: HELP ME COME OUT” (en español: “DE ONO A WIMBLEY: AYÚDAME A SALIR).

A lo que Harry le indicó que cuando levantara la bandera LGBTQ+ que le pasaron ya habría salido oficialmente del closet. Después, entre aplausos y gritos del resto del público, el cantante dictaminó lo siguiente:

“Oficialmente gay, mi chico. Felicidades Mattia, eres un hombre libre”

“You’re a free man” ����️����️⚧️



Harry Styles helps an Italian fan come out at his London show ��



Congratulations, Mattia �� #LoveOnTour #LoveOnTourLondon #HarryStyles pic.twitter.com/XVSJOicUSg — Official Charts (@officialcharts) June 19, 2022

Harry Styles presenta su nuevo álbum Harry’s House

Harry's House, la nueva entrega musical de Harry Styles.

Este emotivo acto fue realizado durante el segundo concierto del ex directioner en el Estadio Wembley, ubicado en la ciudad de Londres, en el que presenta su tercer álbum como solista titulado Harry’s House que fue entregado el mes de mayo del presente año.

En él se mezclan diversos géneros: el pop funk, pop rock, synth pop y R&B. Asimismo, el sencillo As It Was que forma parte de este nuevo álbum, se encuentra entre las canciones más escuchadas del momento en EU y Gran Bretaña. Y también se ha convertido en un audio en tendencia en la famosa plataforma Tik Tok.

¿Cuántos idiomas domina el cantante?

Harry Styles en concierto.

El querido cantante Harry Styles no solo se dedica a interpretar canciones frente a un público, también disfruta el poder conectar con la gente. Es por ello que no sólo domina el inglés, que es su lengua nativa, también ha decidido aprender italiano y el lenguaje de señas durante la pandemia. Conoce más en La Verdad Noticias.

Algunos fans especulan que sabe hablar español, aunque no es algo comprobado. Pero podría hacerse cuando Harry Styles llegué a México para su concierto del 20 de noviembre.

