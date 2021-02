Harry Style: Estos son sus DESNUDOS más polémicos hasta sus 27 años

Harry Styles es uno de los cantantes conocidos a nivel mundial, pues fue parte de una de las “band boys” más queridas de los últimos tiempos y ahora está cumpliendo un año más de vida rodeado de muchos éxitos.

Así como lo lees, el cantante celebra su cumpleaños rodeado de varios rumores, entre ellos su nueva relación con Olivia Wilde y sus lazos con su ex compañero de One Direction, Louis Tomlinson.

Louis Tomlinson y Harry Styles han causado revuelo en redes sociales, pues cientos de fanáticos de los cantantes han destacado que Tomlinson ha dado pistas del romance que mantiene con Styles.

Harry Styles en una sala con sus amigos

Por otro lado, de acuerdo con seguidores de los cantantes, dichas imágenes corresponden a los tatuajes que Harry Styles tiene en su cuerpo, lo cual ha desatado una serie de comentarios y especulaciones sobre la supuesta relación amorosa que mantienen Louis y Harry Styles.

Harry Styles después de hacer deporte

Hay que destacar que Harry Styles es uno de los íconos masculinos más hot del momento, pero eso no quiere decir que, aunque pasen miles de años, sus fans dejen de pensar que es un hombre hermoso.

Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que el ex One Direction, Harry Styles se convirtió en el primer hombre en solitario en protagonizar la portada de la revista Vogue, gracias a su estilo propio que rompe todo los patrones de moda.

Harry Styles en un día de halloween

Los desnudos de Harry Styles

A pesar de sus diversos talentos el cantante británico ha conquistado también por su peculiar manera de posar en algunas ocasiones sin casi nada de ropa, imágenes con las que ha vuelto locas a sus fanáticas, ya que desde que inició con los One Dirección protagonizaba alguna de estas imágenes de las que te dejamos las más polémicas.

El sexy cuerpo de Harry Styles

Harry Edward es un cantante, compositor y actor británico, que nició su carrera como cantante en 2010 como integrante de la boy band One Direction, con la que participó en el programa The X Factor y quedó en tercer lugar, pero pese a no ganar, la agrupación firmó un contrato discográfico con el sello Syco, con el que publicaron los álbumes Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015).

