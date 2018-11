Harry Potts combinó su pasión por la música rock y la fotografía

Las redes sociales permiten que podamos contactar con artistas de diferentes partes del mundo, como es el caso de este fotógrafo del Reino Unido quien cuenta con un catálogo de imágenes de estrellas del rock realmente impresionante.

Grupos como AC/DC, Def Leppard, The Who, The Jam, Van Halen, The Michael Schenker Group, UFO, Ramones, Scorpions, Thin Lizzy, Rory Gallagher, Gary Moore, Iron Maiden, The Cult, Judas Priest, Saxon y otros destacados grupos y solistas fueron capturados en diversos conciertos en Manchester entre 1979-1983 por la lente de Harry que combinaba su pasión por el rock y la fotografía cuando era un estudiante del Manchester Poly.

Harry tomó fotos de AC/DC con Bon Scott al frente, pocos meses antes de su muerte.

Actualmente Harry Potts es profesor de fotografía en The Manchester College y, antes de eso fue fotógrafo de prensa de MEN Media.

Al señalarle que a nuestra consideración sus fotos deben ser vistas por más personas estuvo de acuerdo y nos autorizó tomar todas las que queramos para ilustrar este reportaje ya que nada lo haría más feliz que prodigar alegría a otros roqueros con estas imágenes.

AC7DC con Brian Johnson, Scorpions, Def Leppard, UFO y Van Halen también fueron capturados por la lente de Harry.

Sobre las fotos de la célebre banda australiana AC/DC dijo que la primera vez que los fotografió fue en octubre de 1979 durante la gira de Highway to Hell. “Con ese disco garantizaron su éxito en todo el mundo. AC/DC con Bon Scott estaba en su mejor momento, Parecían tener al mundo a sus pies, pero, claro, 4 meses después, Bon estaba muerto, este concierto fue, lamentablemente, el último en Manchester ", comentó. Pero en octubre de 1980, nuevamente en el Manchester Apollo, pudo tomar fotos de la banda que llegaban durante el tour de apoyo al álbum “Back in Black”. “Venía con ellos el nuevo chico Brian Johnson, ¿cómo podría él posiblemente llenar los zapatos de Bon? La respuesta, parecía traer sus propios zapatos! Mi imagen favorita del concierto ganó un premio de fotografía en Granada Reports.

The Michael Schenker Group y Scorpions, dos de las bandas favoritas de Harry Potts.

En 1982 logró presenciar el último concierto de AC/DC en el Apollo cuando dejaron atrás la era de los teatros para iniciar las giras por estadios. “Estoy muy orgulloso de las imágenes de este concierto, presionado tan fuerte contra el escenario, luché por respirar y más para cambiar de película. Recuerdo que estaba cubierto del sudor de la cabeza de Angus y, fue la primera vez que vimos aquellos 21 cañones que desde entonces siempre ha cerrado los shows de la banda".

Gary Moore, The Who y The Jam en plena actuación.

Ricardo D. Pat