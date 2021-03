Harry Potter: Cosas que pasan en todas las películas y no habías notado

Después de comenzar en el otoño de 2001, la serie de Harry Potter se convirtió en una de las franquicias cinematográficas más populares de todos los tiempos, cerrando su carrera después de diez años y ocho películas en 2011.

Las películas cuentan la historia de un niño, Harry Potter, que de repente se entera que es un mago, y no cualquier mago. Resulta que cuando era solo un bebé, Harry sobrevivió a un ataque del Señor Oscuro Voldemort (que mató a los padres de Harry) y en el proceso, derrotó a Voldemort, aparentemente para siempre.

Por supuesto, esa no es la última vez que alguien ve a Voldemort, y mientras Harry se dirige a estudiar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, se propone aprender todo lo que pueda para cuando el Señor Oscuro organice su regreso.

Este desarrollo entre Harry y Voldemort establece el estándar para toda la serie, y si está familiarizado con las películas de Harry Potter, probablemente sepa que cada película, aunque cubre un año diferente en la vida de Harry, sigue un ritmo bastante familiar. De hecho, ciertos puntos de la trama aparecen una y otra vez. Desde duros veranos y sorpresas primaverales hasta mucho drama y conflictos, estas son las cosas que seguramente suceden en todas las películas de Harry Potter.

Harry Potter siempre tiene un verano miserable

Para la mayoría de los niños, el verano es inequívocamente positivo: no hay escuela, el clima es cálido y siempre hay una excusa para pasar el rato con amigos o hacer una fiesta. Sin embargo, desde el principio, este no es el caso de Harry Potter, que desde su origen ha pasado sus veranos (y casi toda su vida) al cuidado de los horribles y negligentes Dursley.

Después de la muerte de sus padres, la hermana de su madre, la tía Petunia, acepta a regañadientes acoger a su sobrino huérfano. Pero durante años, su esposo, Vernon, y su hijo, Dudley, no hacen más que torturar a Harry, incluso haciéndolo dormir en un armario debajo de las escaleras. Hogwarts eventualmente le brinda un respiro a Harry durante el año escolar, pero para que el sacrificio de sangre de su madre lo proteja de Voldemort, debe regresar a la casa de los Dursley cada verano.

Todos los años, sin falta, los Dursley hacen todo lo posible para atormentar al miembro menos querido de la casa, ya sea que lo encierren en su habitación, lo obliguen a pasar tiempo con otros parientes Dursley desagradables o lo eviten todos juntos. Incluso en la última entrega, Reliquias de la muerte , Harry parte de la casa de Dursley en 4 Privet Drive por última vez antes de cumplir los 17 años, dejando atrás varios años y recuerdos desagradables del verano.

Algo impactante sucede al inicio de cada año escolar de Harry Potter

En cada año escolar Harry Potter experimenta una nueva aventura

Durante el tiempo de Harry Potter en Hogwarts, sus años escolares suelen ser bastante dramáticos en general, pero también comienzan constantemente con un anuncio impactante o una sorpresa. Desde el principio, Harry está listo para asistir a Hogwarts, un hecho que los Dursley están decididos a esconder de él, y a medida que se acerca el año escolar, el jardinero de Hogwarts, Rubeus Hagrid, tiene que ir a buscarlo, y eventualmente rastrear a Harry y los Dursley mientras huyen.

A partir de ahí, el período previo a un nuevo año escolar solo se involucra más, ya sean buenas noticias, malas noticias o un completo misterio. En el segundo año de Harry, Dobby, el elfo doméstico, le advierte sobre el "peligro" en Hogwarts, y en su tercer año, se entera de que el mago convicto Sirius Black puede estar cazándolo.

El cuarto año trae noticias del Torneo de los Tres Magos de varias escuelas, mientras que en su quinto año, Harry y sus amigos son recibidos con una funcionaria del Ministerio, Dolores Umbridge , quien llega a Hogwarts para "supervisar" la institución.

El sexto año de Harry está marcado con el regreso oficial y reconocido de Voldemort, e incluso cuando Harry y sus mejores amigos, Ron Weasley y Hermione Granger, dejan Hogwarts atrás en lo que sería su último año, todavía hay una caída final del micrófono. Severus Snape, el supuesto renegado, ha sido nombrado director de Hogwarts a instancias de Voldemort

Harry Potter se encuentra en el centro de algún tipo de controversia

En todas las películas Harry Potter se ve envuelto en problemas

Antes incluso de llegar a Hogwarts, Harry es uno de los magos jóvenes más famosos de la comunidad gracias a su inexplicable derrota de Voldemort muchos años antes. Pero, desafortunadamente, su fama y notoriedad generalmente lo mete en problemas al igual que sus frecuentes hazañas fuera de los límites.

Llegar a la escuela en su primer año causa un gran revuelo, y en la Cámara de los Secretos, corren rumores por toda la escuela de que Harry es el "Heredero de Slytherin" que provocó los devastadores ataques en todo Hogwarts. Los murmullos continúan en "El Prisonero de Azkaban", cuando toda la escuela sabe de Sirius Black, y "El Caliz de Fuego" ve a Hogwarts volverse contra Harry Potter cuando termina compitiendo en el Torneo de los Tres Magos.

Para el quinto año de Harry, su nueva profesora, Dolores Umbridge, lo acusa de difundir mentiras sobre el regreso de Voldemort, y el Ministerio lo ataca simplemente por decir la verdad. En su sexto año, Harry no es una figura controvertida, de hecho, es conocido como el "Elegido" en la escuela, pero está envuelto en un misterio sobre cualquier plan nefasto que Draco Malfoy esté tratando de llevar a cabo durante el período.

Por supuesto, ambas películas Harry Potter y las Reliquias de la Muerte se centran en la búsqueda de Harry de los Horrocruxes de Voldemort, las partes del alma del Señor Oscuro que deben ser destruidas para que él muera, y cómo deshacerse de ellas.

Hermione es una excelente estudiante y un de apoyo para Harry Potter

Pese a tener padres muggles Hermione es una gran bruja

Etiquetada como la bruja más brillante de su edad por casi todos los que ha conocido, Hermione es la mejor estudiante que Hogwarts ha visto en años, en gran parte gracias a todo su arduo trabajo. Hermione está dotada con una inteligencia innata increíble y una ética de trabajo para todas las edades, y constantemente muestra ambas, sobresaliendo en cada una de sus clases y permaneciendo en la cima del paquete académico durante las primeras seis películas de la saga de Harry Potter (antes de dejar la escuela con Ron y Harry para cazar a Voldemort).

Aunque algunos compañeros de clase y maestros expresan sorpresa de que Hermione, una bruja nacida de muggles, pudiera sobresalir tanto, mientras ella mantiene la cabeza baja y trabaja, superando a los detractores en todo momento.

Sin embargo, más allá de su propio trabajo escolar, Hermione tiene otra responsabilidad inesperada: la tarea de Harry y Ron. Aunque los dos son estudiantes perfectamente capaces y ciertamente pueden hacer su propia tarea, con frecuencia solo le piden a Hermione que se encargue de ella, lo que hace que la audiencia se pregunte seriamente cómo Ron o Harry pasarían por Hogwarts sin su ayuda.

Draco Malfoy siempre es terrible en las películas de Harry Potter

Draco Malfoy aparece en todas las películas de Harry Potter como malo

Cada historia ambientada en una escuela necesita un matón clásico, y cuando se trata de Hogwarts, el estudiante de Slytherin, Draco Malfoy, cumple ese papel a la perfección.

Draco fue criado por padres adinerados y condicionado para creer en la "pureza de sangre" (es decir, la creencia de que solo los magos de sangre pura son dignos), las Artes Oscuras y otros puntos de vista intolerantes y prejuiciosos. Aunque inicialmente trata de poner a Harry de su lado debido a la fama de este último en el mundo mágico, Harry ve a través de él, y desde la primera película, los dos permanecen en desacuerdo durante todo su tiempo en Hogwarts y en todas las películas de Harry Potter.

Aunque puede haber algunos fanáticos que esperaban que Draco eventualmente obtuviera algún tipo de arco de redención al final de la serie, ese simplemente no es el caso. Después de atormentar a Harry y sus amigos, Draco se une a los Mortífagos en su sexto año y ayuda a asaltar el castillo al final del año escolar, finalmente escapando con los compinches de Voldemort y uniéndose oficialmente al servicio del Señor Oscuro.

A pesar de que Harry, Ron y Hermione incluso salvaron la vida de Draco Malfoy en la segunda película de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, él solo muestra lealtad a dos personas: sus padres. Al final, los tres dejan atrás la Batalla de Hogwarts, mostrando su cobardía mientras ambos bandos siguen luchando.

El tono se vuelve más oscuro con cada película de Harry Potter

El tono lúgubre se hizo cada vez más presente en las películas de Harry Potter

La mayoría de los fans originales de Harry Potter eran bastante jóvenes cuando se lanzó "La piedra filosofal" , lo que explica el tono de las dos primeras películas. Con Chris Columbus de Home Alone a la cabeza, las películas fueron brillantes y alegres, incluso durante sus momentos más oscuros.

Sin embargo, cuando Alfonso Cuarón asumió el cargo de Prisionero de Azkaban, el tono cambió drásticamente, lo cual tiene sentido. En una historia que involucra a un asesino convicto y la traición de los padres de Harry Potter, hay un poco menos de espacio para las bromas.

El cáliz de fuego, que culmina con el asesinato sin sentido del adolescente Cedric Diggory, se oscurece aún más, y en la Orden del Fénix y el Príncipe Mestizo, el tono se vuelve aún más sombrío cuando Harry sufre tortura, lucha contra Mortífagos y sufre una pérdida grave.

Para ambas películas de Reliquias de la Muerte , mientras la persecución de los Horrocruxes de Voldemort continúa, el tono alcanza su nivel más lúgubre hasta ahora. Y si está buscando un indicador sencillo, preste especial atención al logotipo de Warner Bros. que abre cada película de Potter que se vuelve más oscuro y decrépito a medida que Voldemort gana más poder.

Harry Potter experimenta una pérdida

A lo largo de las películas Harry Potter pierde a familiares y amigos

Antes de que Harry pueda siquiera recordar, cuando es solo un bebé, experimenta la pérdida más trágica que uno podría soportar cuando Voldemort asesina brutalmente a sus padres, James y Lily Potter, en un intento de matar al propio Harry. Obligado a vivir con sus crueles parientes muggles, Harry siente la pérdida de sus padres de manera aguda todos los días de su infancia, y cuando llega a Hogwarts y causa sensación como "el niño que vivió", se ve obligado a darse cuenta de que su fama llega a costa de la vida de sus padres.

En Prisionero de Azkaban, Harry finalmente se reúne con una de sus figuras paternas, su padrino, Sirius Black, solo para perderlo nuevamente, ya que Sirius debe huir después de escapar de la prisión de magos. Luego, en el cáliz de fuego, Harry observa cómo su compañero de clase y competidor del Torneo de los Tres Magos, Cedric, es asesinado por Voldemort simplemente por existir. También es testigo de la muerte de Sirius durante la Batalla del Ministerio en la Orden del Fénix.

Atrapado e indefenso, Harry se ve obligado a mirar mientras Severus Snape mata al mentor de Harry y la última figura paterna de Harry, Albus Dumbledore, en El príncipe mestizo. Y en Reliquias de la Muerte, Harry termina perdiendo una gran cantidad de amigos y seres queridos antes de derrotar a Voldemort, incluida su lechuza mascota, Hedwig, y el amigo cercano de su padre, Remus Lupin, así como a Dobby el elfo doméstico y el hermano de Ron, Fred Weasley

Está bien, por supuesto, Harry técnicamente no pierde a nadie en la Cámara de los Secretos, no de forma permanente, de todos modos. Pero la amenaza de pérdida se cierne sobre toda la película. Con el basilisco acechando a la escuela y petrificando a los estudiantes con su mirada malvada, Harry Potter pierde temporalmente a varios amigos, incluida su mejor amiga, Hermione. Afortunadamente, un poco de magia salva el día, pero durante un tiempo, las cosas se veían sombrías.

Voldemort espera hasta la primavera para atacar a Harry Potter

Voldemort, el señor oscuro de todas las películas de Harry Potter

Voldemort podría ser un poderoso señor supremo y maestro de las artes oscuras que puede leer la mente de las personas, realizar algunos de los hechizos más raros del universo mágico y liderar un grupo de mortífagos en su intento de dominar el mundo mágico ... pero al final al menos, es considerado.

Una y otra vez, el plan de Voldemort para vencer a Harry Potter, regresar al poder y conquistar el mundo mágico toma un año escolar completo, lo que significa que los estudios académicos de Harry prácticamente han concluido cuando Voldemort o uno de sus secuaces finalmente deciden atacar.

Ya sea que esté usando el cuerpo de un maestro como anfitrión, apareciendo como un adolescente en la Cámara de los Secretos o invadiendo la mente de Harry en la Orden del Fénix, Voldemort siempre espera que la primavera florezca antes de lanzar sus planes malvados.

En serio, cuando busca a Peter Pettigrew, cuándo usa el Torneo de los Tres Magos y cuando ordena la muerte de Dumbledore, siempre es en el momento más conveniente para Harry. Incluso las Reliquias de la Muerte, que presenta la batalla culminante entre Harry y Voldemort, tiene lugar en la primavera, lo que lleva a uno a preguntarse si Harry podría haber frustrado a su némesis golpeando primero durante el otoño o el invierno.

Ron y Hermione son los mejores amigos para Harry Potter

Ron y Hermione nunca dudaron en apoyar a Harry Potter

Harry podría tener que soportar la doble carga de ser el "Niño que vivió" y el "Elegido" (la segunda de las cuales se refiere a una profecía que lo marca como la única persona que puede provocar la caída de Voldemort, todo por sí mismo) pero para todo lo demás, sus mejores amigos, Ron y Hermione, siempre están a su lado.

Después de conocer a Ron en el Expreso de Hogwarts, él y Harry se conectan de inmediato, y aunque al principio encuentran irritante la actitud altiva de Hermione, los tres se unen intensamente después de derribar a un troll de montaña adulto.

A partir de entonces, sin importar los peligros que Harry Potter tenga que enfrentar, Ron y Hermione estarán de acuerdo, sin importar el riesgo o costo personal. A lo largo de sus aventuras en la escuela, Ron y Hermione siempre están ahí para ayudar a Harry en lo que sea que necesite, e incluso cuando Harry Potter intenta irse solo a cazar Horrocruxes, los dos toman grandes pasos para ir con él y están preparados para la posibilidad de que no regresen. Amigos como Ron y Hermione son difíciles de conseguir, y sin ellos, Harry nunca sobreviviría la mitad de sus pruebas más aterradoras y peligrosas.

Harry Potter tiene una experiencia cercana a la muerte en cada película

Debido a su cercanía a la muerte Harry Potter puede ver theastrals

Después de escapar por poco de ser asesinado por Voldemort cuando era un niño pequeño, Harry no es ajeno a la muerte. De hecho, en la Orden del Fenix , hace el desgarrador descubrimiento de que, tras el asesinato de Cedric, ahora puede ver thestrals: criaturas mágicas en el universo de Harry Potter que son invisibles para aquellos que no han presenciado la muerte.

Sin embargo, es especialmente chocante para Harry que sus propias experiencias cercanas a la muerte sucedan literalmente todos los años en la escuela. Ya sea que esté luchando para salvar la Piedra Filosofal, irrumpiendo en la Cámara de los Secretos, salvando a su padrino de Azkaban, luchando contra Voldemort después del Torneo de los Tres Magos, asaltando el Ministerio de Magia o cazando Horrocruxes con Dumbledore, la vida de Harry Potter siempre está en juego.

En última instancia, en las Reliquias de la Muerte - Parte 2 , en realidad da su vida para salvar a sus amigos y aliados, destruyendo el Horrocrux final que vive dentro de él. Harry elige regresar al mundo de los vivos para matar a Voldemort de una vez por todas, y al hacerlo, finalmente pone fin a sus experiencias cercanas a la muerte... muriendo brevemente después de años de poner en peligro su vida.

Cada película de Harry Potter vuelve al amor

Al final el amor jugó un papel importante en todas las películas de Harry Potter

Hay muchos tipos diferentes de magia en el mundo mágico, muchos de los cuales se encuentran en el Departamento de Misterios y se estudian intensamente. Pero según Dumbledore, pocos son tan poderosos como el amor mismo. Como Dumbledore finalmente le explica a Harry Potter, el sacrificio de Lily, donde dio su vida para proteger a su hijo, se ha quedado con Harry durante años, protegiéndolo cada vez que está con los Dursley durante su infancia.

Dumbledore también comparte con Harry que, debido a que Voldemort no puede amar ni siquiera concebir el concepto, es más débil que Harry y muchos otros magos. De hecho, el amor de Snape por Lily le permite al profesor de Pociones engañar a su falso maestro mientras vive como un agente doble, y cuando Harry se sacrifica, su amor por sus amigos los protege de la misma manera.

"No tengas lástima de los muertos, Harry", le dice Dumbledore a su alumno cuando los dos se encuentran brevemente en la otra vida. "Compadece a los vivos, y sobre todo, a los que viven sin amor". Según las películas de Harry Potter, no hay nada más poderoso que el amor y, a lo largo de las películas, el amor salva el día una y otra vez, ya sea que Harry lo sepa o no.

